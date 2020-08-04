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Бунт против карантина: мэр Тернополя грозит властями из-за блокады

4 августа 2020, 14:29

Сергей Надал напомнил, как в Киеве во время карантина работали "велюровые" рестораны.

Сергей Надал
Сергей Надал / Фейсбук С.Надала

Мэр Тернополя заявил о том, что несмотря на требования центральной власти о переходе в "красную" зону карантина, город будет жить полноценной жизнью.

"Мы же видим ситуацию во Львове, Ивано-Франковске, Ровно, в Киеве. У нас ситуация значительно лучше. Но в Киеве работают "велюровые" рестораны, а в Тернополе - блокада поездов и люди не могут с моря вернуться домой. Это может быть в нормальной цивилизованной стране? Какая логика в том, чтобы останавливать движение поездов дальнего следования, а почему близкого не запретили? У нас что, люди разного сорта? Или инфекция заходит только в поезда дальнего следования?" – подчеркнул он в интервью Strana.ua.

По его словам, он понимает, что идет на конфликт с властями, отказываясь подчиняться требованиям адаптивного карантина.

"Центральная власть всегда действовала традиционно. Прекращали финансирование, открывали уголовные дела, начинали проверки. Я понимаю, что это все реально. У нас так всегда действовали, мало что изменилось, но есть реальные проблемы. Жители города просят меня их решить. Когда я вижу, что происходит какие-то действия нелогичные и незаконные, я должен их решить. Это моя работа. Я прошу сделать логично - и ничего лишнего. Из Офиса президента мне никто не звонил. Перед тем, как внедрять на территории Украины какие-то зоны и цвета, нужно было собрать всех мэров, узнать, услышать какие-то объяснения и аргументы, понять, что будет завтра", - объясняет Надал.

Читайте также"Ответят за погибших": у Авакова оценили карантинный бунт мэровВ то же время он считает, что если бы была нормальная коммуникация с мэрами, то такие ситуации в Украине не возникали.

"Нельзя сказать, что не боимся конфликта, мы понимаем, но другого способа у нас нет, нас никто не слышит. Если бы перед этим кто-то советовался, этого всего бы не было. А так отсутствует коммуникация. Мы готовы работать с министром, разработать общий план действий. Чтобы вы понимали, с начала карантина, единственные, кто работал по ликвидации коронавируса - это местное самоуправление. От марта до сегодняшнего дня средства защиты, медицинское оборудование покупалось за деньги местных бюджетов или за деньги предпринимателей. Премии врачам и даже зарплата, которую они не доплачивают, - за счет местных бюджетов", - заявил мэр Тернополя.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Тернополе городской совет отказался усиливать карантинные ограничения и остановить общественный транспорт.

При этом депутаты написали обращение с требованием отставки действующего правительства из-за "невыполнения обязанностей", а также проголосовали за обращение к Кабмину с требованием перевести Тернополь в "оранжевую зону" заболеваемости.

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