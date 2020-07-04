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"Вы перекручиваете": Шкарлет ответил на обвинения в плагиате

Закон разделяет все смежные права между всеми авторами, напомнил и.о. главы МОН.

4 июля 2020, 15:32
Сергей Шкарлет
Сергей Шкарлет / gorod.cn.ua

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал обвинения против него в плагиате.

В интервью Lb.ua он утверждает, что корректно указывал источники цитат в своих научных работах.

"Есть зарегистрированная тема. Это мое авторское право, согласно статье 13 закона "Об авторских правах", которая разделяет все смежные права между всеми авторами. У меня с Микитенко совместный научный потенциал. Я имею право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс", - подчеркнул он.

В другой работе, утверждает и.о. министра, он использовал наработки докторанта Ружицкого. "Я стою под общей редакцией монографии, а общая редакция предусматривает, что я мог бы вообще не писать. Я формирую концепцию, формирую содержание, цели и задачи. Это вообще некорректно - писать о плагиате в этой части", - сказал он.

В ответ на реплику журналистки, что в его работах дословно цитируются другие научные труды без указания источника заимствования, Шкарлет сказал: "Вы что-то перекручиваете. Там что, ссылок нет у меня? Вы предвзяты, у меня там есть квадратные скобочки".

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Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

Напомним, 25 июня Кабмин назначил Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки. 30 июня в центре Киева студенческие организации проводили акцию с требованием отстранить Шкарлета от должности и.о. министра образования и науки.

Сергей Шкарлет плагиат МОН
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