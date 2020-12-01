Сферу обслуживания до 2021 года полностью переведут на украинский язык

Общаться на иной речи можно будет исключительно по просьбе клиента.
С 16 января 2021 года все поставщики услуг в Украине, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию сугубо на украинском языке.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook категорично напомнил об обязательном общении на украинском языке в учреждениях сферы обслуживания.
"С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей – украинский", - написал Кремень.
По словам омбудсмена, нормы языка в сфере обслуживания регулируются статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был - обслуживание должно быть украинским. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", - сказал правозащитник.
Кремень подчеркнул, что каждый, чьи права по получению услуги на украинском языке нарушены, имеет право обратиться к омбудсмену.
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3 ноября 2020 стало известно об итогах заседания КСУ по закону о языке. О дате следующего заседания Конституционного суда по данному вопросу не сообщается.
Верховная Рада Украины приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка 25 апреля 2019 года. Законопроект поддержали 278 парламентариев. Закон регламентирует украинский язык как единственный государственный язык на территории Украины.
21 июля 51 парламентарий подал в Конституционный суд представление относительно конституционности закона об украинском языке.
В марте 2020 года глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит поправки в закон о функционировании украинского языка.
Также сообщалось, что за счет госбюджета в Украине запустят курсы украинского языка. С технической базой для языковых курсов должны помочь органы местного самоуправления и государственные учебные заведения, рассчитывает омбудсмен.