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Сферу обслуживания до 2021 года полностью переведут на украинский язык

1 декабря 2020, 21:08

Общаться на иной речи можно будет исключительно по просьбе клиента.

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Сфера услуг переходит полностью на украинский язык / Фото pixabay.com

С 16 января 2021 года все поставщики услуг в Украине, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию сугубо на украинском языке.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook категорично напомнил об обязательном общении на украинском языке в учреждениях сферы обслуживания.

"С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей – украинский", - написал Кремень.

По словам омбудсмена, нормы языка в сфере обслуживания регулируются статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был - обслуживание должно быть украинским. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", - сказал правозащитник.

Кремень подчеркнул, что каждый, чьи права по получению услуги на украинском языке нарушены, имеет право обратиться к омбудсмену.

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