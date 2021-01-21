Сгоревшего дома престарелых нет на плане города - Аваков

Аваков сделал заявление о сгоревшем доме престарелых / УНИАН

После масштабного пожара в доме престарелых Харькова, который унес жизни 15 человек, выяснилось, что он вообще не существует по документам и его нет на городских планах города.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, особый цинизм ситуации заключается в том, что дом престарелых Золотое время рекламировался на телевидении и в интернете. В связи с этим он предложил проверить все дома престарелых, которые запускают рекламу.

Читайте такжеТрагедия в Золотом времени: названа новая версия причины пожара в Харькове

"Нужно проверить их на предмет наличия разрешений… Существуют ли они вообще?... Предварительно, мы видим, что этот дом вообще не существует на планах города. Поэтому я предлагаю такой комплексный подход и комплексную проверку", - заявил Аваков.

Пожар в доме престарелых в Харькове: