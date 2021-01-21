Сгоревшего дома престарелых нет на плане города - Аваков

Пожар унес жизни 15 человек.
После масштабного пожара в доме престарелых Харькова, который унес жизни 15 человек, выяснилось, что он вообще не существует по документам и его нет на городских планах города.
По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, особый цинизм ситуации заключается в том, что дом престарелых Золотое время рекламировался на телевидении и в интернете. В связи с этим он предложил проверить все дома престарелых, которые запускают рекламу.
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"Нужно проверить их на предмет наличия разрешений… Существуют ли они вообще?... Предварительно, мы видим, что этот дом вообще не существует на планах города. Поэтому я предлагаю такой комплексный подход и комплексную проверку", - заявил Аваков.
Пожар в доме престарелых в Харькове:
- В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
- Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.