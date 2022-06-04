"Щелканье орешков" закончится для Путина щелчком его единственного орешка: Арестович ответил Путину

Арестович и Путин / УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что оккупанты якобы "щелкают" западные вооружения в Украине "как орешки".

Арестович ответил, что "щелканье орешков" закончится для Путина щелчком его единственного "орешка".

"Что он может щелкать? Он, наверно, NLAW (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета, - прим.) не считает. Гранатометы это слишком мало… Наверняка доложили, что уничтожили М777 (буксируемая гаубица калибром 155-мм, - прим.), или еще какие-нибудь орудия. Все эти щелчки кончатся последним щелчком двух самых главных орешков фигуранта, который любит рассказывать про щелканье, одного орешка. ВСУ поставят точку в этом вопросе", - сказал Арестович.

Что заявил Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал решение США одобрить поставки в Украину РСЗО.

"Наши средства ПВО щелкают вооружения в Украине как орехи, уничтожены десятки", - заявил Путин в интервью российскому пропагандистскому телеканалу Россия 1, комментируя решение США направить в Украину новые вооружения.

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Оружие для Украины

Как сообщал Главред, США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения. Днем 1 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он сообщил, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.

В Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.

Тем временем Великобритания просит США согласовать отправку Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS. США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил, хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет.

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