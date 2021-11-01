Шкалы и ливни со снегом: на Украину надвигается сильное похолодание

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 2 ноября резко поменяется. Температура воздуха начнет стремительно снижаться, а многие области накроет сильными дождями и штормовым ветром.

Как отмечают синоптики, во вторник в Украину придут дожди, которые охватят почти все области, кроме западных. На западе капать начнет только ближе к вечеру. Такая же погода ожидается и в среду, 3 ноября.

Температура воздуха пойдет на спад уже со 2 ноября и несколько дней будет довольно холодно по ночам. Но с четверга температура воздуха снова выровняется и ожидается еще несколько умеренно теплых дней.

В Киеве 2 ноября ожидается похолодание и дожди, поэтому синоптик рекомендует жителям столицы одеваться теплее и брать зонтики. Также ожидается прыжок атмосферного давления.

В среду, 3 ноября, сухо будет только на западе страны, во всех остальных регионах пройдут дожди. Ночью ожидается от +3 до +7 градусов. Дневная температура в большинстве областей будет колебаться от 9 до +13 градусов, только в южной части страны ожидается от +14 до +17 градусов.

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Погода в Украине

Ранее синоптик Укргидрометцентра прогнозировал, что средняя температура воздуха в ноябре 2021 года составит от +1 до +7 градусов. Такая ситуация близка к климатической норме. То же самое касается и количества осадков.

При этом переход календарной осени к зиме в Украине пройдет постепенно, без резких перепадов температуры, рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

По его словам, прогнозируется классическая для этого периода года погода: дожди иногда будет менять снег, заметно морозные отрезки будут чередоваться с теплыми. При этом даже к концу декабря стрелка термометра хоть и реже, да еще будет подниматься вверх, прогнозирует Деркач.