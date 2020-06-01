Шмыгаль рассказал, когда и сколько Украина получит денег от МВФ

Шмыгаль рассказал о новой кредитной программе от МВФ / УНИАН

В этом году Украина должна получить два транша от Международного валютного фонда – 1,9 миллиарда и 1,6 миллиарда долларов. Третий транш – 1,5 миллиарда долларов США – отправят в Киев только через год.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, в рамках упрощенных условий Украины получит три транша от МВФ, которые пойдут на ликвидацию негативных последствий в украинской экономике вследствие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Первый транш, который мы должны получить в июне, составит 1,9 млрд. долларов, на осень мы ожидаем - 1,6 млрд. долларов, в следующем году - 1,5 млрд долларов ", - сказал глава правительства.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить первый транш от Фонда уже 6 июня.

Напомним, на днях был опубликован полный текст нового меморандума Украины с Международным валютным фондом. Согласно документу, для получения денежных средств Киев должен будет ужесточить налоги, повысить пенсионный возраст, а также увеличить тарифы на потребление электроэнергии и газа для населения.

Впрочем, глава Минфина Сергей Марченко уверяет, что в переговорах с МВФ вопросы роста тарифов для населения не обсуждаются.