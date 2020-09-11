Шмыгаль рассказал, обращалась ли Россия к Украине насчет воды в оккупированный Крым / УНИАН

Власти Российской Федерации в официальном порядке не обращались к украинскому правительству по поводу подачи пресной воды в оккупированный РФ Крым.

Об этом сообщает портал Крым.Реалии со ссылкой на комментарий украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Именно таким образом он ответил на вопрос журналистам ‒ обращалась ли официально российская сторона по восстановлению водоснабжения Крыма.

До того Шмыгаль заявлял, что Украина может возобновить поставки воды на захваченный полуостров, если в Крыме случится гуманитарная катастрофа, но исключается подача воды для нужд оккупационной власти, армии и военных баз.

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