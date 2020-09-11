Шмыгаль рассказал, обращалась ли Россия к Украине насчет воды в оккупированный Крым

Украинский премьер в очередной раз высказался по поводу того, как обстоит ситуация с водой в захваченном РФ Крыму.
Власти Российской Федерации в официальном порядке не обращались к украинскому правительству по поводу подачи пресной воды в оккупированный РФ Крым.
Об этом сообщает портал Крым.Реалии со ссылкой на комментарий украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Именно таким образом он ответил на вопрос журналистам ‒ обращалась ли официально российская сторона по восстановлению водоснабжения Крыма.
До того Шмыгаль заявлял, что Украина может возобновить поставки воды на захваченный полуостров, если в Крыме случится гуманитарная катастрофа, но исключается подача воды для нужд оккупационной власти, армии и военных баз.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В связи с дефицитом водоснабжения в аннексированном Крыму российское Минобороны планирует построить временный трубопровод для обеспечения полуострова пресной водой.
- Также сообщалось, что против подачи воды в оккупированный Крым выступает и украинский президент Владимир Зеленский.
- Ранее самопровозглашенный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что разрешение для подачи воды на полуостров может принять только Зеленский, однако в перспективу такого решения там не верят.
Автор: Дмитрий Видоменко