Штурмовиков РФ сожгли вместе с техникой: врага 'перемололи' на двух направлениях

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Как сообщают Силы обороны юга, нанесен урон оккупантам на Ореховском и Херсонском направлениях.
Уточняется, что украинским защитникам удалось уничтожить 124 российских оккупантов.
Кроме того, у РФ стало меньше на 104 единицы вооружения и военной техники, из них:
- 1 реактивная система залпового огня "Град";
- 3 зенитно-ракетных комплекса: "Стрела-10", "Тунгуска" и переносной;
- 18 пушек;
- 8 минометов;
- 2 станковых гранатомета "Пламя";
- 1 противотанковый ракетный комплекс;
- 2 портативные станции радиоэлектронной борьбы;
- 2 антенны управления БпЛА;
- 3 станции управления БпЛА;
- 1 разведывательный БпЛА;
- 1 башня связи;
- 1 единица радиотехнического оборудования;
- 58 единиц автобронетехники;
- 3 аэрофотостанции.
- 2 пункта боеснабжения и блиндаж;
- место дислокации личного состава врага.
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.
Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.
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