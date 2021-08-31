"Сильная украинская нация никому не нужна": Ницой назвала причины скандала с лозунгом "Слава Украине"

В Кремле всегда будут против лозунга "Слава Украине! Героям слава!", потому что знают, кто его произносил. Украинцы тоже должны знать, кто говорил эти слова.
Писательница, педагог, общественный деятель Лариса Ницой объяснила, почему надпись "Слава Украине" на форме украинских футболистов во время Евро-2020 стала причиной громкого скандала.
По ее словам, в свое время Степан Бандера говорил, что придет время, когда один скажет "Слава Украине!", а ему откликнутся тысячи.
"Он предсказывал, что будут времена, когда наша нация станет сильной. Вот мы и становимся сейчас такой нацией. Но сильная украинская нация не нужна никому в мире, и украинцы это должны понять. Миру нужны наши плодородные земли и наше трудолюбие. Мы нужны как рабочая сила, а не как партнеры, которые сидят рядом за столом и диктуют правила", - отметила писательница во время чата на Главреде.
Лариса Ницой считает, что украинцам нужно "стоять на своем и обращать внимание на всех, кто хочет нас сделать слабее, анализировать это, понимать корни и делать свое".
"Московиты возмутились из-за этих слов на форме, потому что борцы за независимость Украины, лозунгом которых были слова "Слава Украине!", боролись в том числе и с московитским нашествием, с обрусением, с навязыванием нам русского языка и культуры", - добавила писательница.
По ее словам, в Кремле всегда будут против лозунга "Слава Украине", потому что знают, кто его произносил.
"Мы тоже должны знать, кто говорил этот лозунг. А произносил его тот, кто хотел сильной независимой Украины. И у нас такая будет", - резюмировала Ницой.
Скандал с формой украинских футболистов на Евро-2020
- В июне 2021 украинская сборная представила новую форму, где изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и лозунгом "Слава Украине! Героям Слава".
- Российская сторона ожидаемо раскритиковала экипировку и даже предприняла попытку запретить форму украинских футболистов.
- УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.
- Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать надпись "Героям слава".
Слава Украине! - Героям слава!
Изначально приветствие с ответом использовалось украинскими националистами. Теперь же в массовом сознании прочно ассоциируется с революцией достоинства и Оранжевой революцией.
С 2018 года является официальным приветствием в украинской армии и полиции.
Первая часть приветствия "Слава Украине" активно использовалась во времена Украинской народной республики. Вариант "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" был принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов ОУН и УПА в начале Второй мировой войны.
Продолжение фразы, которое звучит как: "Слава нации! Смерть врагам!" и "Украина превыше всего!" использовала Украинская националистическая самооборона (УНСО) - силовое подразделение партии УНА.
Ранее советская, а теперь российская пропаганда изображает борцов за независимость Украины и все, что связано с ОУН или УПА, как пособничество нацизму.