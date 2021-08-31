"Сильная украинская нация никому не нужна": Ницой назвала причины скандала с лозунгом "Слава Украине"

Еще Бандера предсказывал, что будут времена, когда украинская нация станет сильной, напомнила Лариса Ницой / УНІАН

Писательница, педагог, общественный деятель Лариса Ницой объяснила, почему надпись "Слава Украине" на форме украинских футболистов во время Евро-2020 стала причиной громкого скандала.

По ее словам, в свое время Степан Бандера говорил, что придет время, когда один скажет "Слава Украине!", а ему откликнутся тысячи.

"Он предсказывал, что будут времена, когда наша нация станет сильной. Вот мы и становимся сейчас такой нацией. Но сильная украинская нация не нужна никому в мире, и украинцы это должны понять. Миру нужны наши плодородные земли и наше трудолюбие. Мы нужны как рабочая сила, а не как партнеры, которые сидят рядом за столом и диктуют правила", - отметила писательница во время чата на Главреде.

Лариса Ницой считает, что украинцам нужно "стоять на своем и обращать внимание на всех, кто хочет нас сделать слабее, анализировать это, понимать корни и делать свое".

"Московиты возмутились из-за этих слов на форме, потому что борцы за независимость Украины, лозунгом которых были слова "Слава Украине!", боролись в том числе и с московитским нашествием, с обрусением, с навязыванием нам русского языка и культуры", - добавила писательница.

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По ее словам, в Кремле всегда будут против лозунга "Слава Украине", потому что знают, кто его произносил.

"Мы тоже должны знать, кто говорил этот лозунг. А произносил его тот, кто хотел сильной независимой Украины. И у нас такая будет", - резюмировала Ницой.

Скандал с формой украинских футболистов на Евро-2020

В июне 2021 украинская сборная представила новую форму, где изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и лозунгом "Слава Украине! Героям Слава".

Российская сторона ожидаемо раскритиковала экипировку и даже предприняла попытку запретить форму украинских футболистов.

УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать надпись "Героям слава".