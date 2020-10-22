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Сивохо обвинил "слуг народа" в пиаре во время поездки на Донбасс

22 октября 2020, 19:43

Шоумен считает, что политики были равнодушны к обычным людям.

Сивохо
Сивохо раскритиковал поездку "слуг народа" на Донбасс / УНИАН

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сделал резкое заявление в адрес народных депутатов от партии Слуга народа, которые накануне посетили прифронтовые территории Донбасса.

"Объясните мне, уважаемые слуги, какому народу вы служите? Два дня, смелые и красивые, селфились на Донбассе в сопровождении охраны, а к простым людям так и не снизошли", — своим мнением Сивохо поделился в Facebook.

Сивохо раскритиковал бывших коллег по политсиле и заявил, что они обязаны были заехать в Опытное. По словам шоумена, жители населенного пункта давно ждут политиков. Он добавил, что хотят видеть нардепов и люди из других сел так называемой серой зоны.

"Или вам не интересны граждане Украины, которых вы лишили права голоса?" — написал он.

Сивохо заявил, что поездка "слуг народа" на Донбасс – это пиар накануне выборов. Он призвал нардепов придумать "убедительное оправдание" своим действиям.

Читайте такжеСивохо ошарашил обвинением в адрес украинской армииУкраинцы в комментариях согласились с мнением шоумена и называли вояж депутатов на Донбасс "дешевой пиар-акцией".

"Поставили галочку и назад в столицу. Думаю, им это уже не поможет. А раздражение у людей ещё больше усилится", — заявил один из комментаторов.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо Слуга народа новости Украины новости Донбасса
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