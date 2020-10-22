Сивохо обвинил "слуг народа" в пиаре во время поездки на Донбасс

Шоумен считает, что политики были равнодушны к обычным людям.
Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сделал резкое заявление в адрес народных депутатов от партии Слуга народа, которые накануне посетили прифронтовые территории Донбасса.
"Объясните мне, уважаемые слуги, какому народу вы служите? Два дня, смелые и красивые, селфились на Донбассе в сопровождении охраны, а к простым людям так и не снизошли", — своим мнением Сивохо поделился в Facebook.
Сивохо раскритиковал бывших коллег по политсиле и заявил, что они обязаны были заехать в Опытное. По словам шоумена, жители населенного пункта давно ждут политиков. Он добавил, что хотят видеть нардепов и люди из других сел так называемой серой зоны.
"Или вам не интересны граждане Украины, которых вы лишили права голоса?" — написал он.
Сивохо заявил, что поездка "слуг народа" на Донбасс – это пиар накануне выборов. Он призвал нардепов придумать "убедительное оправдание" своим действиям.
Читайте такжеСивохо ошарашил обвинением в адрес украинской армииУкраинцы в комментариях согласились с мнением шоумена и называли вояж депутатов на Донбасс "дешевой пиар-акцией".
"Поставили галочку и назад в столицу. Думаю, им это уже не поможет. А раздражение у людей ещё больше усилится", — заявил один из комментаторов.
Сергей Сивохо
30 марта нынешнего года стало известно, что Сергей Сивохо был уволен с должности советника на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Сам Сивохо утверждал - клеркам из СНБО больше неинтересна тема Донбасса и террористов, боевиков и именно поэтому он был уволен.
Далее, в одном из интервью Сивохо говорил - мародерством на Донбассе занимались как бойцы украинской армии и добровольцы, так и боевики.