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В Слуге народа потребовали, чтобы Тищенко сдал мандат за "велюровый штаб"

28 апреля 2020, 19:06

Коллеги нардепа убеждены, что политик неудачно оправдывается.

Николай Тищенко
Николай Тищенко должен добровольно отказаться от мандата, считают его коллеги / Скриншот

Народные депутаты от Слуги народа заявили, что коллега по политсиле Николай Тищенко должен сдать мандат за нарушение закона во время жесткого карантина.

Как написал в Facebook нардеп Богдан Яременко, ресторан Велюр не продает еду на вынос, а принимает гостей в помещениях, поэтому однозначно нарушает карантин.

По словам Яременко, Тищенко обязан признать свою вину, извиниться и заплатить штраф за каждый день работы заведения.

"Объяснение, что ресторан работает как штаб, порождает еще больше проблем. Николай Тищенко претендует на то, что возглавляет некий киевский избирательный штаб Слуги народа. Так же нужно объяснить, что в этом штабе делали депутаты СН, которые не имеют отношения к выборам в Киеве, а тем более — представители других фракций? Еще больше вопросов вызывает присутствие в "велюровом штабе" бизнесменов", — написал Яременко.

Народный депутат Гео Лерос подчеркнул, что одним из посетителей ресторана Тищенко в период карантина был "крестный отец тендерной мафии" времен Виктора Януковича Антон Яценко.

"Тищенко заявил, что он в ресторане с людьми готовит обширную программу преобразования города Киева. Это с кем? С Антоном Яценко, "крестным отцом тендерной мафии" Януковича? Яценко считается организатором масштабной коррупционной схемы, из-за которой тендерные закупки в Украине стали насквозь криминальным процессом. При этом бюджет государства ежегодно терял миллиарды гривен", - написал политик в Facebook.

Читайте также"Трюк с обезьяной": в Сети высмеяли новые откровения "слуги народа" ТищенкоПо мнению нардепа, его коллега Николай Тищенко должен сложить депутатский мандат и продолжить заниматься ресторанным бизнесом.

"Коля Тищенко написал в своём посте: "я хочу другого качества жизни". Проблема в том, что ты это хочешь за счет других", - подытожил Лерос.

Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что партия не намерена покрывать нардепа.

"У нас точно нет никакой цели никого покрывать и если работал ресторан, то он как его владелец должен понести законное наказание", — заявил глава фракции Слуги народа.

 Он также допустил возможность "двойного наказания" для Тищенко.

"Более того, если факт правонарушения подтвердится и ресторан работал на производство еды, а не просто использовался для встреч, то нужно двойное наказание. Не знаю возможно ли это в законном порядке, но он же депутат и значит на это нужно жестко отреагировать", — сказал Арахамия.

Как ранее сообщалось, скандал вокруг работы в центре Киева ресторана Валюр прокомментировала заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Напомним, было опубликовано расследование о том, что ресторан Велюр во время карантина активно принимает высокопоставленных гостей.

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