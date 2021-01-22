Смертельный пожар в Харькове: обнаружили более 30 нелегальных пансионатов

Постояльцев нелегальных учреждений намерены расселить.
После жуткого пожара в харьковском нелегальном доме престарелых, полиция провела проверку на наличие подобных учреждений в области.
В результате рейда, правоохранители обнаружили еще 32 нелегальных заведения, которые работают в Харькове и Харьковской области, рассказали правоохранители на совещании с главой государства, передает Офис президента.
В этих заведениях, по данным полиции, находятся 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, которые нуждаются в уходе. Их планируют переселить в коммунальные учреждения.
"Представители департамента социальной защиты населения проинформировали, что сейчас в коммунальных учреждениях 136 свободных мест, куда этих людей можно забрать", - отметили в ОП.
Пожар в Харькове:
- В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
- Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.
Автор: Екатерина Трохимчук