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Смертельный пожар в Харькове: обнаружили более 30 нелегальных пансионатов

22 января 2021, 20:29
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Постояльцев нелегальных учреждений намерены расселить.

пожар, харьков
Полиция обнаружила более 30 нелегальных пансионатов / kh.dsns.gov.ua

После жуткого пожара в харьковском нелегальном доме престарелых, полиция провела проверку на наличие подобных учреждений в области.

В результате рейда, правоохранители обнаружили еще 32 нелегальных заведения, которые работают в Харькове и Харьковской области, рассказали правоохранители на совещании с главой государства, передает Офис президента.

В этих заведениях, по данным полиции, находятся 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, которые нуждаются в уходе. Их планируют переселить в коммунальные учреждения.

"Представители департамента социальной защиты населения проинформировали, что сейчас в коммунальных учреждениях 136 свободных мест, куда этих людей можно забрать", - отметили в ОП.

Пожар в Харькове:

  • В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
  • Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.

новости Харькова проверка дом престарелых Офис президента новости Харьковщины
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