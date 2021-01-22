Смертельный пожар в Харькове: обнаружили более 30 нелегальных пансионатов

Полиция обнаружила более 30 нелегальных пансионатов / kh.dsns.gov.ua

После жуткого пожара в харьковском нелегальном доме престарелых, полиция провела проверку на наличие подобных учреждений в области.

В результате рейда, правоохранители обнаружили еще 32 нелегальных заведения, которые работают в Харькове и Харьковской области, рассказали правоохранители на совещании с главой государства, передает Офис президента.

В этих заведениях, по данным полиции, находятся 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, которые нуждаются в уходе. Их планируют переселить в коммунальные учреждения.

"Представители департамента социальной защиты населения проинформировали, что сейчас в коммунальных учреждениях 136 свободных мест, куда этих людей можно забрать", - отметили в ОП.

Пожар в Харькове: