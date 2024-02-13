Сможет ли Киев "отжать" украинские земли в РФ: эксперт дал неожиданный ответ

Указ президента добавил противостоянию с РФ новое измерение, считает Максим Розумный.

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Максим Розумный оценил указ президента / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Известный политолог, доктор политических наук, философ Максим Розумный прокомментировал указ президента Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".

"Своевременность этого указа можно оценивать как раз в логике войны: это дополнительный инструмент идеологического и психологического давления на противника. И это точно задело противника, поскольку реакция России на это очень острая", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт уверен в том, что в нынешней ситуации этот шаг имел смысл, поскольку добавил противостоянию с РФ новое измерение и большую симметричности.

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"Ведь Россия постоянно предъявляет свои претензии к нам, и Украина при этом все время находилась в глухой обороне. А в указе Зеленского речь идет о притеснениях украинских общин и людей украинского этнического происхождения и их ассимиляции на территории Российской Федерации, что можно считать определенным симметричным ответом на российское давление. В этом смысле логика, безусловно, есть", - говорит он.

Вместе с тем собеседник напомнил о том, что украинство на протяжении не менее 20 лет в Российской Федерации последовательно уничтожается.

"Уничтожаются любые украинские институты, любые культурные учреждения и тому подобное. В частности, мы помним, как еще в начале 2000-х годов уничтожалась Библиотека украинской литературы в Москве. А сейчас, во время войны, даже просто называться украинцем и просто говорить на украинском языке в России опасно", - отметил он.

Вместе с тем аналитик не уверен в том, что положения указа Зеленского смогут реализовать практически.

"Эта политика в ближайшее время не будет результативной в том смысле, в котором сформулирована в указе. Как мы будем защищать от ассимиляции украинское национальное этническое меньшинство в России, если мы не можем защитить свою землю от российской армии? Мы пытаемся, стараемся, но пока это какие-то несопоставимые величины", - добавил Розумный.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Указ Зеленского об исторических землях украинцев в РФ

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Глава государства убежден, что необходимо осуществлять шаги не только для укрепления единства Украины и украинского народа, но и для соборности прав и свобод, отражения правды об украинцах и истории Украины.

Напомним, ранее политолог рассказал, почему в РФ изрыгнули желчь на указ Зеленского о землях украинцев. Факт, что довольно мирный указ Зеленского власти страны-агрессора РФ трактуют как территориальную претензию, по мнению эксперта, довольно красноречив.

Как сообщалось ранее, политолог прокомментировал реакцию Запада на указ о "украинских" землях в РФ. Западные государства, в частности либеральные демократии, обычно относятся подозрительно к любым проявлениям этнических вопросов, утверждает Максим Разумный.

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