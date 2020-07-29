Федина рассказала, как будет судиться с президентом Зеленским

София Федына / УНИАН

Детективы Государственного бюро расследований подозревают народного депутата из парламентской фракции Европейская солидарность Софию Федыну в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому по предварительному сговору.

Об этом сама народная избранница рассказала в эфире украинского телевидения.

По ее словам, обвинительный акт по данному уголовному делу будет скоро передан в суд. Федина утверждает ‒ президент Зеленский должен будет явиться в суд и рассказать, в каких ее словах и словах волонтера Маруси Зверобой, содержалась угроза его жизни и здоровью.

Федина уверена, что судебный процесс удастся повернуть в другую сторону.

"Мы будем судить президента Зеленского как потерпевшего, мы будем судить ГБР и Генеральную прокуратуру как таких, что предали Украину", — подытожила она.

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Напомним, в конце октября минувшего года нардеп от Европейской солидарности София Федына и волонтер Маруся Звиробий обнародовали совместное видеообращение, в котором "наехали" на президента Владимира Зеленского ‒ после того, как он поговорил с добровольцами в поселке Золотое на Донбассе.

Далее ‒ Федине и Звиробий вручили уведомление о подозрении по фактам угроз главе государства. Позже Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения волонтеру – ее обязали сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

Еще позднее, 10 марта 2020 года Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения Софие Федыне и решил освободить ее под личное обязательство.

В конце июля Федына публично призвала военнослужащих, медиков, волонтеров и обычных украинцев выходить на акции протеста против "капитуляции" [под которой нардеп понимает перемирие на Донбассе - Главред] по всей стране.