Сожгли родную хату, сгубили всю семью: на Одесчине русская ракета лишила женщину мамы, отца и брата

На Одесчине русская ракета лишила женщину мамы, отца и брата / Aray / flickr.com / Facebook

Удар российской ракеты 1 июля в многоэтажке в городке-курорте Сергеевка на Одесчине унес жизни 16 человек. Погибла почти вся семья Чолак: 68-летний Владимир Михайлович, его 63-летняя супруга Татьяна Андреевна и их младший сын 35-летний Михаил. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на рассказ старшей дочери, Ольги Чолак.

Сама она еще в марте покинула город вместе с 9-летней дочерью.

"Мы выехали за границу. Но родители считали, что в Сергеевке ничего не может произойти. Тем более что рядом нет никаких военных объектов. Первое время все по тревоге спускались в убежища, но потом расслабились. Никто даже предположить не мог, что такое случится", – рассказывает Ольга.

Квартира находилась на втором этаже первого подъезда, прямо под ней с торца был пристроен магазин. Именно в него и влетела российская ракета.

По словам Ольги, спасатели первым нашли тело отца – он уже был холодным. Потом тетя сообщила им, что в квартире должны быть еще два человека. Вскоре спасатели откопали тела мамы и брата.

Семья Чолак прожила в этом доме около 40 лет. Ольга вспоминает, что сначала они жили в старой квартире, а потом переехали в этот новый дом, где родился и ее младший брат.

Владимир Михайлович был физруком в местном лицее, Татьяна Андреевна работала шеф-поваром в детском санатории "Сергеевка".

Погибший сын Михаил работал в конструкторском бюро.

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Напомним, 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Одна ракета попала в девятиэтажный дом, еще две – в две базы отдыха.

В результате удара была разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с первого по девятый этаж. Погибли более двух десятков людей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одесской области целенаправленным актом терроризма против украинского народа.

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