Спят на мешках с бюллетенями: в Украине главы участков сутки не могут сдать протоколы

Сотни членов УИК застряли в городской комиссии / ТСН

Местные выборы в Украине прошли еще 25 октября, а главы комиссий не могут сдать протоколы больше суток. Как сообщает ТСН, в Одессе в городской территориальной избирательной комиссии члены и председатели избирательных участков ночевали прямо на мешках и коробках с бюллетенями.

Накануне там была давка, также в здании нет никакой социальной дистанции. В ожидании своей очереди, чтобы сдать бюллетени, люди даже ночевали прямо на ступеньках. Говорят, что в помещениях нет ни скамеек, ни стульев.

Похожая ситуация сложилась и в Запорожье. Сотни членов УИК еще с ночи 26 октября не могут сдать протоколы городской избирательной комиссии.

"Из 314 УИК с протоколами о подсчете голосов за кандидатов в запорожский областной и городской советы на заседание избиркома попали лишь 34, из которых 17 – отправили на доработку", – сказала член городской избирательной комиссии Светлана Мазнева.

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Сообщается, что процесс идет настолько медленно из-за ошибок в документах: они оформлены ненадлежащим образом и порой даже без печатей.

Очереди не только в помещении горсовета, но и даже на улице. Люди прогнозируют, что им придется ждать в течение 2 – 3 суток.

В сети ОПОРА отметили, что такая ситуация из-за сложности подсчета голосов согласно новой избирательной системе.

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