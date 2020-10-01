Стало известно, что будет с выдворявшими Саакашвили в Польшу пограничниками

Офис генпрокурора опубликовал официальное сообщение по данному вопросу.
Следователи Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительное заключение по поводу сотрудников Госпогранслужбы, которые в 2018 году задерживали бывшего президента Грузии / экс-одесского губернатора Михаила Саакашвили и принудительно выдворяли его в Польшу.
Об этом сообщают представители пресс-службы Офиса генпрокурора в официальном Telegram-канале ведомства.
"Офисом генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", ‒ говорится в тексте.
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Согласно данным досудебного расследования, экс-директор Департамента оперативной деятельности и начальник Отдельного отдела для выполнения специальных задач Госпогранслужбы Украины организовали и в феврале 2018 года осуществили незаконное задержание Михаила Саакашвили в Киеве. После этого его в принудительном порядке посадили на чартерный рейс и отправили в Польшу.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- В конце августа 2020 года Михаил Саакашвили (который сейчас в Украине занимает должность руководителя исполкома Национального совета реформ) сообщил на своей странице в Facebook о том, что собирается вернуться в Грузию.
- Кроме того, на YouTube-канале поклонников Саакашвили было опубликовано видеообращение политика. В ролике он говорил о том, что собирается покинуть "свой второй дом" Украину – чтобы вернуться на родину, в Грузию.
- Позднее эксперт и директор International Press Institute Georgia Натия Коберидзе рассказала о том, что против возвращения Михаила Саакашвили в Грузию выступает нынешнее пророссийское руководство и олигарх Бидзина Иванишвили.