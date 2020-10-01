Стало известно, что будет с выдворявшими Саакашвили в Польшу пограничниками

Михаил Саакашвили / УНИАН

Следователи Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительное заключение по поводу сотрудников Госпогранслужбы, которые в 2018 году задерживали бывшего президента Грузии / экс-одесского губернатора Михаила Саакашвили и принудительно выдворяли его в Польшу.

Об этом сообщают представители пресс-службы Офиса генпрокурора в официальном Telegram-канале ведомства.

"Офисом генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", ‒ говорится в тексте.

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Согласно данным досудебного расследования, экс-директор Департамента оперативной деятельности и начальник Отдельного отдела для выполнения специальных задач Госпогранслужбы Украины организовали и в феврале 2018 года осуществили незаконное задержание Михаила Саакашвили в Киеве. После этого его в принудительном порядке посадили на чартерный рейс и отправили в Польшу.

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