Чартер в Польшу для Саакашвили обошелся в 8 тысяч евро – СМИ

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был вывезен в Варшаву на самолете польского перевозчика Jet Story, однако организовывала рейс украинская компания Sky Handling.

Стоимость перелета составила 8 тысяч евро. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

Авторы расследования утверждают, арендованный самолет Hawker Beechcraft Premier 1A с бортовым номером SP-RDW вылетел из аэропорта "Борисполь" в Варшаву 12 февраля в 16 часов 33 минуты.

В польской авиакомпании Jet Story подтвердили, что сотрудничали с украинцами, однако отказались отвечать на вопрос о стоимости перелета для Саакашвили.

Журналисты выяснили, что польская компания предлагает своим клиентам перелет на таком самолете в направлении Киев-Варшава за 8 тысяч евро.

В частности, на запрос журналистов программы ответили, что этот самолет будет доступен на следующей неделе, после технического обслуживания, и обойдется заказчику в 8 тысяч евро.

Напомним, 12 февраля Михеил Саакашвили прибыл в Польшу в связи с депортацией из Украины.