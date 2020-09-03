Стало известно о жертве пожара в киевской 25-этажке на Сикорского

Пожар в 25-этажке потушили / Фото: Киев Оперативный

В Киеве во время пожара в 25-этажно доме по улице Сикорского, который расположен неподалеку от посольства США, было обнаружено тело мужчины.

Как сообщил на странице в Facebook паблик Киев.Оперативный, в квартире также находилась женщина, она спасалась от огня и дыма на кондиционере.

"В поисках спасения женщина вылезла из окна и стоит на кондиционере", — говорится в сообщении.

По сведениям из других источников, на кондиционере от пожара спасался мужчина – хозяин квартиры, которая горела. Но известно, что огонь на 24 этаже удалось затушить, и пожарными в помещении было обнаружено обгоревшее тело мужчины.

/ Фото: Киев Оперативный

Как ранее сообщалось, в Киеве неподалеку от станции метро Берестейская произошел масштабный пожар в 25-этажном доме по адресу улица Сикорского, 4Б.

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Как писал Главред, на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области произошел масштабный пожар. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на село Горобьевка, где уничтожил 8 домов.

Ранее на линии разграничения возле поселка Станица Луганская вспыхнул мощный пожар. Во время тушения возгорания пострадал один спасатель.