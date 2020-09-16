Стало известно, сколько лет в Киеве будут ремонтировать мост Патона

Закончить реставрацию обещают к 2025 году.
В Киеве мост Патона будут ремонтировать на протяжении аж пяти лет.
"Мост имени Е. О. Патона реставрируют и увеличат его пропускную способность. Осуществить реставрацию должны до 31 декабря 2025 года", - сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Facebook.
Заказчиком работ выступила коммунальная корпорация Киевавтодор.
Обнародованы требования к подрядчику, который будет на протяжении пяти лет ремонтировать мост имени Патона в столице:
получить исходные данные для проектирования;
определить генеральные проектную и подрядную строительную организации;
обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения;
позаботиться о соблюдении требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ и законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.
Отметим, мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. Единственная реконструкция состоялась в 2004 году – тогда с него демонтировали трамвайные пути. Периодически ремонтные работы проводили лишь на небольших участках моста.