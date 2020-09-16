Стало известно, сколько лет в Киеве будут ремонтировать мост Патона

мост Патона / УНИАН

В Киеве мост Патона будут ремонтировать на протяжении аж пяти лет.

"Мост имени Е. О. Патона реставрируют и увеличат его пропускную способность. Осуществить реставрацию должны до 31 декабря 2025 года", - сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Заказчиком работ выступила коммунальная корпорация Киевавтодор.

Обнародованы требования к подрядчику, который будет на протяжении пяти лет ремонтировать мост имени Патона в столице:

получить исходные данные для проектирования;

определить генеральные проектную и подрядную строительную организации;

обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения;

позаботиться о соблюдении требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ и законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.

Отметим, мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. Единственная реконструкция состоялась в 2004 году – тогда с него демонтировали трамвайные пути. Периодически ремонтные работы проводили лишь на небольших участках моста.