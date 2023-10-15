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Страх украинских дронов: россияне городят новые ограждения в Севастопольской бухте

Дмитрий Видоменко
15 октября 2023, 16:15 обновлено 15 октября, 16:17
Российские оккупанты установили заграждение на входе в Севастопольскую бухту - появился соответствующий спутниковый снимок.
Бухта Севастополя
В бухте Севастополя появились новые ограждения оккупантов / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Twitter

Российские оккупанты установили новое заграждение на входе в Севастопольскую бухту. Соответствующий спутниковый снимок было опубликован на странице OSINT-аналитика Брэди Эфрика в сервисе микроблогов Twitter.

Сообщается, что фото сделали в минувшую пятницу, 13 октября 2023 года. На нем заметно, что россияне на входе в Севастопольскую бухту установили заграждения. А немногим ранее сообщалось, что оккупанты расширяли такие заграждения.

Эксперт предполагает, что российские оккупанты таким образом пытаются противостоять атакам украинских морских дронов.

видео дня
Бухта Севастополя

Атаки на корабли РФ в Черном море

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Севастополя подбито еще одно судно РФ. Кроме патрульного корабля ЧФ "Павел Державин" подбито еще одно судно оккупантов.

Позднее появились новые детали удара по кораблю РФ у Севастополя. Спутник зафиксировал подводный взрыв во время атаки на корабли РФ в Черном море.

Как известно, ранее страна-агрессор Россия перебросила 14 кораблей в Новороссийск, рассказали в американском Институте изучения войны. По мнению аналитиков, такие действия оккупантов связаны с попыткой отвести корабли от вероятных ударов Украины.

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Севастополь война России и Украины
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