'Стремится уничтожить Украину': Байден призвал остановить Путина после ракетного удара

Президент США Джо Байден осудил ракетный удар России по Украине и призвал Конгресс утвердить новое финансирование для Украины.

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Президент США отреагировал на ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/dnipripetrovskaODA

Президент США Джо Байден решительно осудил массированный удар России по Украине, который привел к жертвам среди мирного населения. Ракетно-дроновая атака является проявлением агрессивного желания диктатора Владимира Путина уничтожить Украину и покорить ее народ. Об этом Джо Байден сообщил в своем заявлении.

Лидер США заявил, что утренняя атака 29 декабря по роддому, торговому центру и жилым кварталам привела к трагической гибели мирных жителей и многочисленным ранениям среди населения.

"Это суровое напоминание всему миру о том, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и поработить ее народ. Его необходимо остановить", - сказал президент США. видео дня

Байден подчеркнул необходимость остановить действия Путина и выразил уверенность, что в этом вопросе важно принять эффективные меры. Также он призвал Конгресс утвердить новое финансирование для Украины, важное для поставки оружия и систем ПВО, необходимых для защиты населения.

"Конгресс должен сделать шаг вперед и действовать без дальнейших промедлений", - добавил Байден.

Американский президент подчеркнул, что ставка в этой борьбе выходит за пределы Украины и касается всего Североатлантического альянса. В своем выступлении Байден подчеркнул, что поддержка Украины и реакция на эту угрозу не только обязанность, но и требование времени, поскольку не откликнуться на призыв свободы означает поддаться агрессору.

"Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину. История сурово осудит тех, кто не откликнется на призыв свободы", - подытожил он.

Ракетный удар 29 декабря по Украине

Напомним, утром 29 декабря в Украине состоялась масштабная ракетная атака. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Днепре и Харькове.

Как сообщал Главред, российские войска совершили удар по Украине с помощью 36 дронов "Шахед" и 122 ракет воздушного базирования. Такая атака обошлась Российской Федерации в 1,273 млрд долларов.

Также главнокомандующий ВСУ, Валерий Залужный, сообщил о масштабной атаке России на Украину, в результате которой было запущено более 150 ракет и дронов. Украинским войскам удалось уничтожить 114 вражеских объектов, предназначенных для атаки на промышленные, гражданские и военные объекты.

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