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Портнов собрался судиться с ГПУ из-за Порошенко

Юрист заявил, что уголовные дела против Порошенко закрыты незаконно.

20 июня 2020, 16:30
Уголовные дела против Порошенко - Портнов подает в суд на генпрокурора
Уголовные дела против Порошенко - Портнов подает в суд на генпрокурора / УНИАН

Юрист Андрей Портнов заявил, что закрытие трех уголовных дел, в которых фигурировал экс-президент Украины Петр Порошенко, является незаконным.

Решение генпрокурора Ирины Венедиктовой Портнов обещает обжаловать в суде.

"Все три объявленные Венедиктовой решения о закрытии инициированных нашей командой уголовных дел в отношении Порошенко являются незаконными и будут обжалованы в суде", – написал юрист в своем Telegram-канале.

Речь идет следующих трех делах:

  • о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции,
  • о назначении членов Высшего совета правосудия,
  • о вмешательстве в работу Окружного административного суда Киева.

Все три дела были открыты по заявлениям Портнова.

Уголовные дела против Порошенко - Портнов подает в суд на генпрокурора

Ранее в ГПУ рассказали, в чем обвиняют экс-президента Порошенко. Дело Порошенко нельзя считать политическим преследованием, считает Ирина Венедиктова.

В свою очередь в ГБР рассказали о том, как против Порошенко открыли дело за томос. В ведомстве отметили, что следствие по данному делу против Петра Порошенко сейчас продолжается.

Напомним, Генпрокуратура передумала и теперь вместо ареста предлагает назначить Порошенко "личное обязательство" в качестве меры пресечения. Сам Порошенко таким предложением остался недоволен.

Как известно, первое заседание суда по делу Петра Порошенко, по сути, закончилось ничем: суд отложил рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения. Теперь суд попытается определить меру пресечения для Порошенко 1 июля.

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