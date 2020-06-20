Портнов собрался судиться с ГПУ из-за Порошенко

Юрист Андрей Портнов заявил, что закрытие трех уголовных дел, в которых фигурировал экс-президент Украины Петр Порошенко, является незаконным.
Решение генпрокурора Ирины Венедиктовой Портнов обещает обжаловать в суде.
"Все три объявленные Венедиктовой решения о закрытии инициированных нашей командой уголовных дел в отношении Порошенко являются незаконными и будут обжалованы в суде", – написал юрист в своем Telegram-канале.
Речь идет следующих трех делах:
- о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции,
- о назначении членов Высшего совета правосудия,
- о вмешательстве в работу Окружного административного суда Киева.
Все три дела были открыты по заявлениям Портнова.
Ранее в ГПУ рассказали, в чем обвиняют экс-президента Порошенко. Дело Порошенко нельзя считать политическим преследованием, считает Ирина Венедиктова.
В свою очередь в ГБР рассказали о том, как против Порошенко открыли дело за томос. В ведомстве отметили, что следствие по данному делу против Петра Порошенко сейчас продолжается.
Напомним, Генпрокуратура передумала и теперь вместо ареста предлагает назначить Порошенко "личное обязательство" в качестве меры пресечения. Сам Порошенко таким предложением остался недоволен.
Как известно, первое заседание суда по делу Петра Порошенко, по сути, закончилось ничем: суд отложил рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения. Теперь суд попытается определить меру пресечения для Порошенко 1 июля.