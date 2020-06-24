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Сдвинулись с мертвой точки: суд над Януковичем перешел в новую фазу

Если вина Януковича и экс-министров будет доказана – им грозит тюремный срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

24 июня 2020, 20:10
Суд над Януковичем - беглому президенту сообщили о подозрении
Суд над Януковичем - беглому президенту сообщили о подозрении / Reuters

Беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву сообщили о подозрении в госизмене.

"По данным следствия, бывший президент при соучастии двух бывших министров обороны на протяжении 2012-2014 годов осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации", – сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Читайте такжеПора домой: в Генпрокуратуре "раскручивают" экстрадицию ЯнуковичаВ том числе снижалась и обороноспособность Крыма – что и стало одной из предпосылок для аннексии украинского полуострова.

Таким образом, по мнению следователей, чиновники помогли России и ее представителям проводить подрывную деятельность против Украины.

Если вина Януковича и экс-министров будет доказана – им грозит тюремный срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Суд над Януковичем

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

В Киеве 24 января 2018 Оболонский райсуд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.

Позднее стало известно, почему нельзя конфисковать имущество Януковича по делу о госизмене. Беглый экс-президент нарушил закон до того, как были внесены изменения в Уголовный кодекс, объяснили в ГПУ.

Печерский районный суд Киева 4 мая 2020 избрал меру пресечения бывшему главе государства по делу об узурпации власти. Судья Олеся Батрин приняла решение заочно арестовать Януковича на два месяца без права внесения залога.

12 мая 2020 Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

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