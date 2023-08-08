Сырский приехал на Купянское направление, где россияне постоянно наступают

Командующий провел совещание с командирами.

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Генерал на одном из самых горячих участков фронта / коллаж Главред. Фото: Telegram Александра Сырского

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский приехал на Купянское направление - одно из основных, на которых наступают российские войска.

В Telegram командующего указывается, что генерал провел работу с командирами под Купянском.

"Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении. Вместе принимаем все необходимые оперативные решения", - говорится в сообщении канала генерала. видео дня

Сырский отметил особую роль командиров в обороне государства.

"От их устойчивости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов. Благодарен боевым командирам за мужество и героизм при выполнении боевых задач!" - указывается в Telegram.

Что происходит на Купянском направлении

В течение последних нескольких недель российские войска заметно активизировали попытки наступать на Купянском и Лиманском направлениях, а также не оставляют желания окружить Авдеевку и взять под контроль Марьинку.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ указывалось, что ВСУ продолжают устойчиво держать оборону на Купянском направлении.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, в течение недели россияне выпустили по ВСУ на востоке до 500 тысяч снарядов, чтобы остановить контрнаступление украинских сил.

На Купянском, как и на остальных направлениях, российским войскам не удается продвигаться. "Самый главный результат защитников Украины - то, что враг не продвинулся", - констатировала Маляр.

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