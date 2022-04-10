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"Такого даже наши свиньи есть не будут": фото "пайка" российских оккупантов шокировало украинцев

10 апреля 2022, 14:44

Теперь не вызывает удивления тот факт, что оккупанты отбирали у мирных жителей еду.

сухпайок
Сухпайок оккупантов / Руслан Горовой

Российским оккупантам, которые приехали воевать в Украину, выдают просроченные пайки.

Музыкант и волонтер Руслан Горовой опубликовал фото российского армейского пайка.

Он отметил, что такой "рассольник" не стали бы есть даже украинские свиньи.

По его словам, теперь не вызывает удивления тот факт, что военные страны-агрессора отбирали у мирных жителей не только домашнюю живность, но и макароны, масло и крупы.

"О гастрономических предпочтениях русского мира. Эту х**ню вторая бомжацкая армия мира привезла с собой на хлебосольную Киевщину. Понятно, почему эти скоты ели даже собак. Потому что это говно даже свиньи наши не будут есть... Даже под дулом автомата. Ментальная пропасть. Просто бездонная пропасть", – написал волонтер в Facebook.

Украинцы просто шокированы увиденным и оставили массу гневных комментариев под постом.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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