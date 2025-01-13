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Таурус и Трамп: Сибига сказал, что и кто ускорят достижение мира в Украине

Виталий Кирсанов
13 января 2025, 20:58
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Сибига считает, что предоставление Германией ракет Taurus могло бы существенно повлиять на ситуацию на фронте.
Сибига
Сибига сказал, что и кто ускорят достижение мира в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Основные тезисы Сибиги:

  • Украина должна сконцентрироваться на быстрых поставках вооружения
  • Таурусы существенно повлияют на ситуацию на фронте
  • Президентство Трампа – "шанс для Украины"

Украина нуждается в дальнейшей поддержке партнеров. Усиление этой помощи будет способствовать более быстрому установлению справедливого мира. Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в интервью Tagesschau.

По его словам, сейчас Украина должна сконцентрироваться на быстрых поставках вооружения. Он также выразил надежду на принятие "сильных решений" со стороны союзников, в частности, снятие ограничений не применение дальнобойного оружия.

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В частности, Сибига считает, что предоставление Германией ракет Taurus могло бы существенно повлиять на ситуацию на фронте.

"Решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus является одним из тех элементов, которые могут существенно влиять на ситуацию на поле боя... В сочетании с другими системами они на самом деле могут быть тем фактором, который в корне изменит ситуацию на поле боя", - подчеркнул Сибига.

В то же время, Сибига назвал период после инаугурации Дональда Трампа, "шансом, динамикой, дополнительной возможностью для Украины" ускорить достижение мира. По его мнению, это общая цель Украины и Соединенных Штатов и что взгляды на достижение этой цели совпадают.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп объявил о подготовке к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, которые могут состояться в ближайшие дни или недели. Об этом в интервью ABC News сообщил советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.

Политический аналитик Александр Морозов считает, что двусторонняя встреча Трампа с Путиным маловероятна, поскольку российский лидер не может участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности или саммите G7, а следующий саммит G20 запланирован только на ноябрь 2025 года.

Кроме того, Трамп отложил свое обещание завершить войну в Украине за 24 часа на несколько месяцев. Европейские партнеры восприняли это как сигнал, что его администрация не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева, сообщает Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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