Аваков сделал громкое заявление о задержании сообщника луцкого террориста

Аваков заявил о задержании сообщников луцкого терориста

В МВД сообщили о том, что террорист из Луцка Максим Кривош, который сегодня весь день удерживал заложников в автобусе, готовился к операции по захвату людей. Он также имел сообщников, одного уже задержали в Харькове.

Об этом во время брифинга сообщил глава МВД Арсен Аваков.

На данный момент спецслужбы отрабатывают всех возможных лиц, которые могли быть причастны к организации теракта в Луцке.

"Сообщники задержаны, несколько часов назад в Харькове его товарищ задержан, с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, боеприпасы, взрывчатку и так далее", - заявил Аваков.

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По версии правоохранителей, Кривош тщательно готовился к операции в Луцке.

Журналисты показали арсенал оружия луцкого террориста

"Это такой себе криминальный мир, который долго-долго сидел в тюрьме, который нарисовал себе свое понимание справедливости и свое понимание ценности человеческой жизни. И получилось как получилось", - резюмировал глава МВД.

Теракт в Луцке

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.

Позже появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне. После задержания терориста видео было удалено.