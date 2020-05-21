Террористы "ЛНР" выступили с угрозой в адрес Украины: появилось новое заявление

Террористы "ЛНР" привели войска в полную боеготовность / antifashist.com

Террористы "ЛНР" обвинили Украину в обстрелах захваченных территорий и анонсировали приведение российско-террористических войск в ОРЛО в состояние полной боевой готовности с целью нанесения военных ударов по украинским позициям. Об этом рассказал их представитель в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник.

По его словам, бандформирования уже подтянуты к самым активным участкам и готовы открыть огонь в ответ на якобы "провокации" со стороны украинских военных.

"Мы готовы к адекватному ответу на любые провокации со стороны Украины, это будут несловесные провокации. Все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность, подтянуты к наиболее активно действующим участкам. Поэтому мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы, потому что, как правило, мы только сдерживались: только обстрелы в ответ, только подавление точек из артиллерийского огня, из минометного огня. Сейчас мы готовы к более адекватным действиям, к более широкому применению сил, которыми мы располагаем", - сказал Мирошник в эфире одного из российских телеканалов.

Также он добавил, что обстановка на линии пересечения "относительно стабильная", однако Украина в последнее время якобы активно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, в среду, 20 мая, главарь так называемой "ЛНР" Пасечник обвинил Киев в усилении обстрелов и заявил, что террористы привели свои войска в полную боевую готовность.

В связи с этим представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма созвал срочное заседание переговорной группы в рамках Минских соглашений.