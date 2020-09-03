"Тихо смыли кровь": СМИ узнали подробности перестрелки под Киевом

Полиция устанавливает личности причастных и пострадавших/ УНИАН

В среду, 2 сентября, в Украинке Киевской области произошла перестрелка в кафе, в результате которой были ранены несколько человек.

Стрельба произошла между двумя группами граждан. Скорее всего это были "разборки". Об этом пишет Obozrevetel cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ситуация в чем-то похожа на ту, которая была в Броварах – то есть, приехали, устроили разборки, начали стрелять. Люди тихо смыли кровь и пособирали гильзы", – рассказал собеседник издания.

Он добавил, что полиция провела обыски и изъяла видеозаписи "в самом кафе и на прилегающих территориях". Пока что по факту инцидента никого не задержали - устанавливаются причины конфликта, а также личности причастных и пострадавших.

Как пишет издание Страна со ссылкой на очевидцев, в перестрелке принимала участие банда Пики.

"Пика - влиятельный в городе человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он забил стрелку с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле, и "праймериз" закончилось стрельбой", - сказал изданию источник в мэрии Украинки.

Напомним, вечером 2 сентября недалеко от Мелитополя Запорожской области расстреляли пассажирский микроавтобус на донецких номерах.