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Эксперт озвучил рекомендации по планированию летнего отдыха в Украине

31 мая 2020, 01:49

Специалист по туризму рекомендовал рассматривать места, в которых можно отдыхать с палатками.

Азовское море
Морские пляжи летом могут быть переполнены / aif.ua

Организатор авторских туров по Украине Николай Иващенко высказал мнение, что отечественные морские пляжи летом 2020 года будут чрезмерно переполнены отдыхающими, поэтому следует обратить внимание на другие варианты летнего отдыха.

В интервью УНИАН он констатировал, что большое количество туристов спровоцирует на курортах серьезный рост цен.

"Уже понятно, что ожидается аншлаг в Одессе, Затоке, на Херсонщине, в районе Бердянска. Хорошо отдохнет тот, кто в ближайшие дни забронирует жилье. Но те, кто привык отдыхать за границей, найдут не много более-менее качественных отелей в Украине. Причем, они воспользуются ситуацией и расценки в них будут швейцарскими. У нас есть больше мест для тех, кто готов отдыхать в "спартанских условиях". В этом сегменте нагрузка вырастет, но не в разы. Но, однозначно, на черноморских пляжах будут отдыхать чуть ли не стоя", – уверен эксперт.

Читайте такжеИспания открывает границы для иностранных туристов после пандемииПо словам специалиста по туризму, украинцам летом можно обратить внимание на уголки природы, где можно отдыхать вдали от огромного количества людей.

"Если бы я решил отдыхать на море, то отправился бы в такие места. Например, на Кинбурнскую косу в Херсонской области. От ближайшего села надо ехать по разбитой дороге, потом по песку – это защищает от потока туристов. Но если вы добрались, вас ждет чистое море, белоснежный песок, соленое озеро розового цвета, дикая природа. Также хорошо на полуострове Джарылгач. Сложно попасть на косу Бирючий остров, но там – украинские Мальдивы", – посоветовал Иващенко.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что украинцам следует планировать отпуск на вторую половину лета, поскольку предположительно с этого периода по стране начнет курсировать транспорт, и будет смягчен карантин в Украине.

Как ранее сообщалось, из-за карантина 39% украинцев испытывают финансовые трудности, а у 45% – нет сбережений. Таковы результаты показала третья волна CATI-опроса, который был проведен социологами компании Research&Branding Group в период с 11 по 17 апреля 2020 года.

новости Украины туризм лето отпуска море отдых
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