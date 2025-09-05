Тысячи солдат иностранного контингента в Украине: важное заявление Зеленского

США могут взять на себя ведущую роль в контроле над демилитаризованной зоной Украины.

Владимир Зеленский прокомментировал возможность ввода миротворцев в Украину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/NATO

Главное:

Украина обсуждает с партнерами развертывание их войск

США могут взять на себя ведущую роль в контроле над демилитаризованной зоной

Украина обсуждает с партнерами развертывание миротворческих войск, это точно будет не в единицах, а в тысячах, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это вопрос, о котором вы сказали, что есть информация, что 10 тысяч (иностранных военных в Украине – ред.)", - сказал он на пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой.

Глава государства отметил, что не будет говорить о количестве иностранных войск, но важно, что этот вопрос сейчас обсуждается.

"Да, это будет точно не в единицах, а в тысячах. И это факт, но об этом еще немножечко рано говорить", - сказал Зеленский.

Ввод миротворцев в Украину: США могут стать ведущей силой

США могут взять на себя ведущую роль в контроле над демилитаризованной зоной Украины в случае достижения мирного соглашения. Согласно сценарию, который рассматривают в Белом доме, там могут разместить войска стран, не входящих в НАТО, пишет NBC со ссылкой на четыре источника, знакомых с обсуждением.

По словам собеседников издания, Вашингтон будет координировать мониторинг за счет широкой сети спутниковых систем, дронов и других средств разведки.

На земле же, по данным NBC, могут развернуть войска не входящих в НАТО стран — например, Саудовской Аравии или даже Бангладеш. Американские войска в Украину направлены не будут.

Как отмечают источники издания, авторы идеи стараются избежать присутствия войск НАТО в Украине, поскольку любое мирное соглашение должно быть одобрено Владимиром Путиным, который не хочет присутствия военных альянса в непосредственной близости от своих границ. Окончательная реализация плана также зависит от одобрения президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Турция может взять на себя экономическую составляющую безопасности Украины. Анкара будет отвечать за обеспечение беспрепятственного потока товаров и услуг в Черном море путем морского наблюдения и соблюдения правил в проливах Босфор и Дарданеллы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров. Глава государства сообщил, что в Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.

Напомним, как говорил говорил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие. "Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

Об источнике: NBC News NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

