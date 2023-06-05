В Луцке парни пришли в платьях в школу: директору пригрозили увольнением

В Луцкой школе случился скандал с учениками, которые устроили "День наоборот".

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В Луцкой школе скандал / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео соцсетей

В Луцкой школе №24 возник скандал из-за "Дня наоборот". Парни пришли в учебное заведение в женской одежде. Это вызвало угрозы директору школы со стороны городских властей.

В Международный женский день за мир и разоружение, в соцсетях опубликовали фото и видео флешмоба "День наоборот", который организовали школьники. Ребята пришли в школу в платьях, а девушки - в костюмах.

Городской голова Луцка Игорь Полищук во время оперативного совещания горсовета 5 мая сообщил, что был "неприятно удивлен" от увиденного, а также назвал видео "извращением", говорится на видео Youtube.

видео дня

Мэр пригрозил увольнением директорам заведений, где подобная ситуация повторится.

В Луцке ребята пришли в школу в платьях / скриншот: видео соцсети

"Когда лицо мужского пола надевает женскую одежду - это извращение. Если еще в одной школе будет допущен такой факт, мы будем разрывать контракт с директором", - заявил мэр.

Он также добавил, что в школу недопустимо "приходить в пижамах и халатах".

"Ученики также приходят в школу в пижамах, в халате. Это нормально? Я не такой старый, но если бы я в школьные годы пришел в школу в пижаме, меня оттуда выбросили, и правильно сделали бы. К чему мы скоро придем с этими пижамами и женскими одеждами?", - подчеркнул Игорь Полищук.

"День наоборот" в школе Луцка обернулся скандалом / скриншот: видео соцсети

Напомним, что глава МОН предлагает сократить количество предметов в школе. У детей в 7-9 классе около 20 предметов в неделю, и такое количество "сложно усвоить без стресса и онлайн-обучения", считает Оксен Лисовой.

В Ялте школьника заставили извиниться перед Путиным и Россией. На улице оккупированной Ялты парень сказал фразу" мы за Украину " в ответ на вопрос о том, не боится ли он будущего контрнаступления ВСУ.

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