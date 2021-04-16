У Макрона обвинили Россию из-за войск на границе Украины

Суверенитет Украины находится под угрозой, уверены в Елисейском дворце.
Концентрация армейских подразделений России вблизи границы с Украиной направлены на угрозу ее суверенитету.
О позиции Елисейского дворца накануне встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским пишет AFP.
В офисе президента Макрона убеждены, что на сегодня "суверенитет Украины находится под угрозой".
В администрации французского лидера обратили внимание на то, что его работа "направлена на предотвращение эскалации и разрядку напряженности".
В материале подчеркивается, что Макрон встретится с Зеленским на обеде в Париже, а затем они оба побеседуют с канцлером Германии Ангелой Меркель по видеосвязи.
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В пятницу состоится визит Зеленского во Францию, где запланирована его встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном один на один.
Переговоры Путина, Меркель и Макрона:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
- По сообщению пресс-службы Кремля, Путин снова заявлял, что Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".
- В то же время у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию трехсторонних переговоров Путина, Меркель и Макрона.
- Как сообщила пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.
- В пресс-службе правительства Германии отметили, что канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.