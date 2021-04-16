У Макрона обвинили Россию из-за войск на границе Украины

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / УНИАН

Концентрация армейских подразделений России вблизи границы с Украиной направлены на угрозу ее суверенитету.

О позиции Елисейского дворца накануне встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским пишет AFP.

В офисе президента Макрона убеждены, что на сегодня "суверенитет Украины находится под угрозой".

В администрации французского лидера обратили внимание на то, что его работа "направлена на предотвращение эскалации и разрядку напряженности".

В материале подчеркивается, что Макрон встретится с Зеленским на обеде в Париже, а затем они оба побеседуют с канцлером Германии Ангелой Меркель по видеосвязи.

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В пятницу состоится визит Зеленского во Францию, где запланирована его встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном один на один.

Переговоры Путина, Меркель и Макрона: