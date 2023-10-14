"У них тут остались связи": что известно о братьях, которые навели ракету на кафе в Грозе

У братьев Мамонов, которые скорректировали удар ракеты по кафе в селе Гроза Харьковской области и обрекли на смерть более полусотни своих односельчан, могли остаться связи на Харьковщине среди дальних родственников и знакомых.
Сейчас мужчины находятся на территории страны-агрессора РФ, куда бежали после того, как украинские военные освободили их село от российских оккупантов. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"По нашей информации, сейчас братья Мамоны находятся на территории Белгородской области России, куда они сбежали во время деоккупации Харьковщины. Но при этом мы не исключаем, что у них остались связи с дальними родственниками, знакомыми, которые живут здесь", – рассказал источник в правоохранительных органах.видео дня
По данным правоохранителей, один из братьев-наводчиков до полномасштабной войны работал в ГАИ Харьковской области (Госавтоинспекция в Украине существовала до ноября 2015 года – ред.).
После того, как российские захватчики оккупировали часть Харьковщины, в том числе и село Гроза, братья Мамоны перешли "на службу" к так называемой "полиции" оккупантов.
Ранее в СБУ сообщали, что братья Мамоны после побега в Россию продолжили работать на оккупантов. Они дистанционно формировали свою сеть информаторов на подконтрольной Украине территории. Чтобы узнать какую-то информацию, они "втемную" выспрашивали ее у своих родственников, соседей и знакомых из деоккупированных городов и поселков Харьковской области. "По-дружески" общаясь с родственниками и знакомыми в мессенджерах, они выспрашивали у людей места расположения Сил обороны и информацию о массовых мероприятиях на территории региона.
Ракетный удар оккупантов по кафе в Грозе
5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине. Оккупанты обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. Там было много гражданских и дети.
Тела погибших в селе Гроза были изуродованы и разорваны. Оккупанты убили 55 человек, из которых одного ребенка. В том числе была убита вся семья перезахороненного военного, который в начале полномасштабного вторжения был похоронен в Днепре. В селе Гроза на Харьковщине погибли жена, невестка и сын военного, в честь которого устроили поминальный обед.
После этого сообщалось, что в Грозе роют могилы и готовятся к массовым захоронениям. На местном кладбище расчищают чащи и роют новые могилы. Из-за этого удара во многих семьях есть по 2-5 погибших.
СБУ разоблачила 2 предателей, которые обрекли к смерти своих односельчан. Мужчины после освобождения села от оккупантов бежали в Россию вместе с захватчиками, забрав с собой свои семьи. Находясь в РФ, они выспросили у жителей села, когда будут поминки за военным, и навели ракету.
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