У российских оккупантов есть три болевые точки - Свитан

На эти "болевые точки" ВСУ могут легко давить. Инфраструктура ВС РФ в Подмосковье здесь играет важную роль.

https://glavred.info/ukraine/u-rossiyskih-okkupantov-est-tri-bolevye-tochki-svitan-10503793.html Ссылка скопирована

Украинская армия должна параллельно бить и по Крыму, и по Москве, считает Свитан / Коллаж Главреда. Фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот

ВСУ однозначно нужно "работать" по военным объектам оккупантов в Москве и области, отметил военный эксперт Роман Свитан во время чата на Главреде.

Удары по Москве и Крыму он назвал разноплановыми задачами. Однако удары по Подмосковью - это, по словам эксперта, "уничтожение головы" противника.

"Потому однозначно нужно работать по Москве, по военным объектам, так как именно в Москве и Подмосковье сосредоточена бо́льшая часть систем управления, военных объектов, военных производств, которые выполняют свои задачи на территории Украины. Уничтожение военных объектов в Москве и Подмосковье – это уничтожение головы.А уничтожение тела лучше начинать с Крыма в том числе. И мы уже начали выполнять эти боевые задачи. Плюс Чёрное море", - сказал он.

Свитан заметил, что у россиян есть очень много болевых точек, на которые можно давить.

"Во-первых, Черноморский флот: выйти из Чёрного моря он не может, защититься тоже. Мы сейчас выводим его из строя и топим российские корабли. Во-вторых, Крым, который является своего рода географическим оперативным котлом, который нужно просто додавить, убрав четыре моста. Это очень лёгкая цель, если учитывать весь фронт", - ответил Свитан.

Третья такая болевая точка - центры управления ВС РФ в районе Москвы.

"Есть определённая последовательность, и оптимальны удары по Москве и Крыму, причём это должны быть параллельные удары", - объяснил Свитан.

Смотрите видео - Чат с Романом Свитаном на Главреде:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Удары по Крыму и России

Последние пару месяцев идет активная работа ВСУ по уничтожению объектов Черноморского флота и средств ПВО россиян в Крыму.

По мнению Романа Свитана, с такими темпами у украинских военных есть все шансы прорвать сухопутный коридор РФ в Крым до Нового года. Правда, все будет зависеть от того, куда ВСУ выйдут до осенних дождей.

22 сентября ВСУ нанесли мощный удар по штабу Черноморского флота в Севастополя. Предварительно, погибло больше 30 офицеров оккупантов.

До этого Украине удалось повредить подлодку россиян в Крыму и большой десантный корабль "Минск".

Кроме того, осуществляются регулярные атаки неизвестных дронов и ракет на военные аэродромы россиян на полуострове, а также в приграничных российских регионах.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.