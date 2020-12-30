У Зеленского назвали причину отстранения от должности главы КСУ

Пребывание Александра Тупицкого в должности представляет угрозу национальной безопасности, подчеркнул Федор Вениславский.
Президент Владимир Зеленский действовал в пределах своих конституционных полномочий, принимая решение о временном отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда, заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.
В комментарии Украинским новостям он напомнил, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, назначаемое главой государства лицо, которое подозревается в совершении преступления, может быть отстранено от должности президентом по ходатайству прокурора.
"Получив обращение, президент пришел к однозначному выводу о необходимости немедленного отстранения Тупицкого от должности судьи КС, поскольку его пребывание в этой должности на время досудебного расследования представляет реальную угрозу не только объективности предварительного расследования, но и национальной безопасности государства в целом", - заявил Вениславский.
Он также добавил, что по Основному закону, президент "издает указы во исполнение Конституции и законов Украины".
"УПК - это закон Украины, а в соответствии с п. 31 ст. 106 Конституции, президент осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией. Таким образом, президент в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, во исполнение ст. 154 УПК издал указ о временном отстранении судьи", - пояснил он.
Представитель президента в КСУ подчеркнул, что после вручения подозрения процессуальный статус Тупицкого изменился и теперь он является подозреваемым в совершении нескольких преступлений против правосудия.
"Может ли лицо, являющееся подозреваемым в таких преступлениях, участвовать в осуществлении судопроизводства? Определенно нет", - добавил Вениславский.
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Отстранение от должности главы КСУ:
- Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.
- "Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса", - подчеркнул глава государства.
- Решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента ходатайство Офиса генерального прокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.
- 28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.
- В Конституционном суде считают, что отстранение Тупицкого на основании решения следственного судьи будет противоречить Конституции.