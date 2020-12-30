У Зеленского назвали причину отстранения от должности главы КСУ

Главу Конституционного суда отстранили от должности / Униан

Президент Владимир Зеленский действовал в пределах своих конституционных полномочий, принимая решение о временном отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда, заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

В комментарии Украинским новостям он напомнил, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, назначаемое главой государства лицо, которое подозревается в совершении преступления, может быть отстранено от должности президентом по ходатайству прокурора.

"Получив обращение, президент пришел к однозначному выводу о необходимости немедленного отстранения Тупицкого от должности судьи КС, поскольку его пребывание в этой должности на время досудебного расследования представляет реальную угрозу не только объективности предварительного расследования, но и национальной безопасности государства в целом", - заявил Вениславский.

Он также добавил, что по Основному закону, президент "издает указы во исполнение Конституции и законов Украины".

"УПК - это закон Украины, а в соответствии с п. 31 ст. 106 Конституции, президент осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией. Таким образом, президент в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, во исполнение ст. 154 УПК издал указ о временном отстранении судьи", - пояснил он.

Представитель президента в КСУ подчеркнул, что после вручения подозрения процессуальный статус Тупицкого изменился и теперь он является подозреваемым в совершении нескольких преступлений против правосудия.

"Может ли лицо, являющееся подозреваемым в таких преступлениях, участвовать в осуществлении судопроизводства? Определенно нет", - добавил Вениславский.

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Отстранение от должности главы КСУ: