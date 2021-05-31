У Зеленского назвали условие проведения референдума по Донбассу

Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир, подчеркнул Михаил Подоляк.
Украина проведет референдум по Донбассу, если такого шага будет требовать переговорный процесс.
"Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир. Если одним из этапов на этом пути может стать всеукраинский референдум, то нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе", – цитирует РБК-Украина советника главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаила Подоляка.
При этом он уточнил, что вопрос ОРДЛО не обязательно станет одной из первых тем, что власти собираются вынести на всенародное голосование.
Кроме того, Подоляк подчеркнул, что в нарушение Конституции не будут выносить никаких вопросов на референдум – как и принимать любые решения.
Референдум по Донбассу: новости
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая рассказал о том, что Банковая ведет переговоры с Кремлем относительно возможности организации встречи Зеленского и российского главы государства Владимира Путина. Данную информацию подтвердил и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
- Как заверил Зеленский, Киев продолжает работать над ключевым планом по Донбассу, в котором предусмотрены переговоры в рамках нормандского формата, встреча с Путиным и подключение США к диалогу по ситуации на востоке Украины.
- Президент Зеленский считает, что если планы властей реализовать не удастся, вопрос Донбасса может быть рассмотрен на референдуме.
- В Слуге народа объяснили, в чем проблема новой идеи Зеленского по Донбассу. Результатами референдума по Донбассу может манипулировать Россия, считает Роксолана Пидласа.