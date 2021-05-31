У Зеленского назвали условие проведения референдума по Донбассу / УНИАН

Украина проведет референдум по Донбассу, если такого шага будет требовать переговорный процесс.

"Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир. Если одним из этапов на этом пути может стать всеукраинский референдум, то нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе", – цитирует РБК-Украина советника главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаила Подоляка.

При этом он уточнил, что вопрос ОРДЛО не обязательно станет одной из первых тем, что власти собираются вынести на всенародное голосование.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что в нарушение Конституции не будут выносить никаких вопросов на референдум – как и принимать любые решения.

Референдум по Донбассу: новости