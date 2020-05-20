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У Зеленского обвинили Россию и Путина в саботаже переговоров по Донбассу

20 мая 2020, 11:12

Президент Украины Владимир Зеленский готов к проведению встречи в Нормандском формате, однако Россия не выполняет своих обязательств.

Зеленский
Зеленский готов к переговорам с Путиным по Донбассу / УНИАН

Россия не выполняет обязательств, которые государство взяло на себя в рамках договоренностей Нормандской четверки в декабре 2019 года. Встречу четырех глав государств можно было бы организовать в рамках видеоконференции, но Москва должна пойти навстречу Украине по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Зеленский готов к переговорам и сейчас происходит проверка того, выполнили ли стороны свои обязательства.

"Была бы на это, как говорится, политическая воля всех четырех лидеров. Я вам точно могу сказать, что президент Украины готов к этой встрече и этому разговору. Но действительно сегодня происходит на всех различных уровнях обсуждение и инвентаризация, выполнили ли все стороны те договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря", - сказал министр, акцентировав внимание на том, что российскому представителю в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову было предложено лично провести такую инвентаризацию.

Что касается реализации договоренностей, несмотря на обещание Путина, представителей Красного креста так и не допустили к заложникам, которые находятся на оккупированных районах Донбасса.

"К сожалению, Россия не обеспечила выполнение этой договоренности, хотя президент Владимир Путин был и подтвердил, что они готовы это сделать", - сказал Резников.

Напоследок он подчеркнул, что Украина выполнила свои обязательства по разведению сил в Золотом, тогда как до сих пор не достигнуты договоренности о работе двух стратегически важных пунктов пропуска на линии пересечения на Донбассе.

Напомним, уже 2 июня глава ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправятся в Берлин на переговоры по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

новости Украины Алексей Резников новости России Донбасс
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