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У Зеленского обрадовались планам США по Украине

18 марта 2021, 20:52
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В американский Сенат внесли законопроект, который на законодательном уровне закрепит предоставление Украине стратегической помощи.

Сенат США
В Сенат внесли закон о помощи Украине / pixabay

Украина приветствует инициативу группы сенаторов США увеличить поддержку Украины в сфере безопасности, в частности, назначить специального представителя.

Как говорится в заявлении пресс-службы Офиса президента, в американский Сенат внесли законопроект, который на законодательном уровне закрепит предоставление Украине стратегической помощи.

"Украина высоко ценит инициативу группы американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, о помощи нашему государству в сфере безопасности и стратегической поддержки. США является стратегическим партнером Украины, поэтому всегда рады возможности для укрепления украинской-американских отношений и углубления сотрудничества, в частности в секторе национальной безопасности", — сказано в заявлении.

В ОП отметили, что возможное увеличения финансирования оборонной сферы Украины "поможет улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение военных и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО".

Закона о партнерстве с Украиной в сфере безопасности (Ukraine Security Partnership Act) является двухпартийной инициативой, его разработчики – республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррассо и демократы Боб Менендез, Крис Мерфи и Джин Шахин.

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В случае своего принятия он обяжет Белый дом:

  • в течение следующих пяти лет ежегодно докладывать в Конгрессе об оказанной Украине дипломатической поддержке;
  • совместно с европейскими странами создать рабочую группу по Украине;
  • назначить специального посланника Госдепа по вопросам Украины, который станет посредником США в нормандском формате и будет способствовать диалогу между странами Черноморского региона;
  • ежегодно выделять 300 млн долларов на военную поддержку Украины (в том числе летальное оружие), а также отдельно от этого – еще 4 млн на тренировку украинских военных;
  • через Госдеп и Пентагон разработать план потребностей ВСУ для предоставления им поддержки и рекомендаций;
  • ускорить процедуру передачу Украине военных товаров и призвать страны-партнеры поступить так же.

Также в Офисе главы государства приветствовали возможное назначение специального представителя США для участия в переговорах в нормандской формате для достижения мира на Донбассе.

Отношения Украины и США - о чем ранее сообщал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы глава Белого дома Джо Байден присоединился к переговорам в нормандском формате.
  • Президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.

новости США Украина Офис президента
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