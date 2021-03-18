У Зеленского обрадовались планам США по Украине

В Сенат внесли закон о помощи Украине / pixabay

Украина приветствует инициативу группы сенаторов США увеличить поддержку Украины в сфере безопасности, в частности, назначить специального представителя.

Как говорится в заявлении пресс-службы Офиса президента, в американский Сенат внесли законопроект, который на законодательном уровне закрепит предоставление Украине стратегической помощи.

"Украина высоко ценит инициативу группы американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, о помощи нашему государству в сфере безопасности и стратегической поддержки. США является стратегическим партнером Украины, поэтому всегда рады возможности для укрепления украинской-американских отношений и углубления сотрудничества, в частности в секторе национальной безопасности", — сказано в заявлении.

В ОП отметили, что возможное увеличения финансирования оборонной сферы Украины "поможет улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение военных и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО".

Закона о партнерстве с Украиной в сфере безопасности (Ukraine Security Partnership Act) является двухпартийной инициативой, его разработчики – республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррассо и демократы Боб Менендез, Крис Мерфи и Джин Шахин.

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В случае своего принятия он обяжет Белый дом:

в течение следующих пяти лет ежегодно докладывать в Конгрессе об оказанной Украине дипломатической поддержке;

совместно с европейскими странами создать рабочую группу по Украине;

назначить специального посланника Госдепа по вопросам Украины, который станет посредником США в нормандском формате и будет способствовать диалогу между странами Черноморского региона;

ежегодно выделять 300 млн долларов на военную поддержку Украины (в том числе летальное оружие), а также отдельно от этого – еще 4 млн на тренировку украинских военных;

через Госдеп и Пентагон разработать план потребностей ВСУ для предоставления им поддержки и рекомендаций;

ускорить процедуру передачу Украине военных товаров и призвать страны-партнеры поступить так же.

Также в Офисе главы государства приветствовали возможное назначение специального представителя США для участия в переговорах в нормандской формате для достижения мира на Донбассе.

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