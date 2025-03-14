Угроза 'сдачи территорий': Жданов раскрыл худший сценарий для Украины

Европа понимает, что если Украина не будет сдерживающим фактором для РФ, то завтра этим им станет она.

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/ коллаж: Главред, фото: flickr, УНИАН

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Вряд ли Киев согласится со сдачей территории, считает Жданов

Самый худший вариант – если Киев согласиться на заморозку конфликта

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов спрогнозировал вероятность заморозки войны по нынешней линии фронта.

"Заморозка конфликта по линии соприкосновения. Я думаю, что вряд ли наше военно-политическое руководство согласится со сдачей территории. А именно этого требует Путин, когда говорит о Херсоне и Запорожской области", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что самый худший вариант – если Киев согласиться на заморозку конфликта, как это было в феврале 2015 года, после Минска-2.

"Но другая часть страны будет усиленно вступать в Евросоюз, потому что сегодня руководство ЕС – наше. Сегодня бо́льшая часть лидеров Европы прекрасно понимает: если с Россией не будет сражаться Украина, если Украина не будет сдерживающим фактором для российской милитарной машины, то завтра этим сдерживающим фактором станут они", - добавил Жданов.

Смотрите видео - интервью Олега Жданова:

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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