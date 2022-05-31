Украина будет освобождать территории, но не ценой жизней украинцев - Зеленский / коллаж УНИАН

В вопросе освобождения украинских земель от русских оккупантов Украина не будет привязываться к конкретным датам (так, как это делает Кремль). Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Как говорит украинский лидер, Украина будет освобождать оккупированные Россией территории, но не ценой жизней десятков тысяч людей.

"О планах Российской Федерации, привязанных к датам, к символам или еще к чему-то, мы много с вами слышали. Но в Украине им это не удалось. Нам все равно, какие планы у РФ. Мы не привязываемся к датам деоккупации, мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деоккупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по-максимуму наших людей", — в частности, сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинская власть, в первую очередь, будет думать непосредственно о гражданах Украины, о спасении их жизней, ведь как раз украинцы способны деоккупировать захваченные территории и дать отпор российской армии.

"Эти территории без живых украинцев для нас не в приоритете", —подытожил Зеленский.

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Напомним, ранее в Офисе президента в ответ заявили, что Украина не видит возможности завершения войны с "сохранением лица Москве" после военных преступлений в Буче и Мариуполе.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что если некоторые европейские политики хотят отдать свои территории РФ, то это дело их избирателей.

До того, в начале апреля, президент Владимир Зеленский я сделал заявление о том, что у Украины нет других вариантов, кроме переговоров с Россией. Только разговор с Путиным может поспособствовать завершению войны.

29 апреля президент Зеленский сказал, что переговоры Киева с Москвой под вопросом из-за зверств российской армии на оккупированных территориях. По мнению гаранта, только диалог глав государств может привести к договоренностям, которые будут выполняться.

13 мая Зеленский заявил, что готов говорить с Путиным. Однако разговор должен проходить без кремлевских посредников и без ультимативных условий.

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