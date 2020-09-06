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Украина пересмотрит ассоциацию с Евросоюзом: в МИД назвали дату и причину

6 сентября 2020, 14:34

Киев будет настаивать на усилении сотрудничества с ЕС по противодействию российской агрессии.

Евросоюз
Саммит Украина ЕС должен состояться 1 октября - МИД / УНИАН

В ходе саммита Украина-ЕС, запланированного на 1 октября 2020 года, Киев намерен обсудить с Брюсселем обновление Соглашения об ассоциации. Кроме того, Украина заинтересована в укреплении сотрудничества в сфере юстиции и в борьбе с агрессией РФ.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

По словам министра, сейчас активно идет подготовка к проведению саммита. Украина будет настаивать на усилении сотрудничества по ряду стратегически важных для государства направлений.

"Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии", - сказал Кулеба.Читайте такжеЕС не просто унижает Украину, он еще и требует это унижение оплатить

новости Украины Ассоциация с ЕС Евросоюз МИД Украины Дмитрий Кулеба
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