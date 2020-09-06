Украина пересмотрит ассоциацию с Евросоюзом: в МИД назвали дату и причину

Киев будет настаивать на усилении сотрудничества с ЕС по противодействию российской агрессии.
В ходе саммита Украина-ЕС, запланированного на 1 октября 2020 года, Киев намерен обсудить с Брюсселем обновление Соглашения об ассоциации. Кроме того, Украина заинтересована в укреплении сотрудничества в сфере юстиции и в борьбе с агрессией РФ.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.
По словам министра, сейчас активно идет подготовка к проведению саммита. Украина будет настаивать на усилении сотрудничества по ряду стратегически важных для государства направлений.
"Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии", - сказал Кулеба.Читайте такжеЕС не просто унижает Украину, он еще и требует это унижение оплатить
- Напомним, глава украинского правительства Денис Шмыгаль в ходе своего визита в Брюссель 23 июля говорил о том, что Украина намерена обновить Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.
- Также премьер заявлял, что Киев рассчитывает подписать с Брюсселем договор о совместном авиационном пространстве.
- Ранее в Евросоюзе приняли решение увеличить объемы товарооборота с рядом государств, которые не входят в состав наднационального объединения. В число таких стран вошла и Украины. Как утверждают в Еврокомиссии, данные меры поспособствуют восстановлению экономики Европейского Союза.