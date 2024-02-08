"Украина пока не может выйти на границы 1991 года": политолог сказал, когда это изменится

В ближайшей перспективе наше государство не имеет потенциала, чтобы военным путем вернуть себе все оккупированные территории. На это влияет ряд причин.

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Максим Розумный отмечает, что Украина пока не может выйти на границы 1991 года/ коллаж: Главред, фото: Главред, 65 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

У Украины пока нет потенциала, чтобы выйти на границы 1991 года военным путем.

Это невозможно по крайней мере до того момента, пока в стране-агрессоре России сохраняется режим российского диктатора Владимира Путина, и он обеспечен ресурсами. Такое мнение высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду.

"Оценивая состояние украинской армии, состояние и настроения украинского общества, социальные процессы, которые у нас происходят в связи с мобилизацией, дальнейшую социально-экономическую деградацию, а также уровень западной помощи, я не вижу потенциала, который бы позволил нам военным путем выйти на границы 1991 года. По крайней мере, в ближайшей перспективе. По крайней мере до того момента, пока в России сохраняется режим Путина, и он обеспечен ресурсами", – отметил Розумный. видео дня

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Война в Украине

Напомним, утром в среду, 7 февраля ракетная тревога раздавалась по всей Украине, в Харькове, Николаеве, Киеве и других городах произошли взрывы. Оккупанты осуществили пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в направлении Каспийского моря.

Сообщалось, что РФ атаковала Киев десятками ракет. Уже известно о 13 пострадавших, эта цифра может увеличиваться. 10 пострадавших, в том числе беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе. Три человека пострадали в Днепровском районе – двое из них госпитализированы, одному медики оказали помощь на месте, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В Воздушных силах рассказали, что РФ ударила по Украине 44 ракетами и 20 дронами – сбить удалось не всё. Удалось сбить 44 воздушные цели, которые запускали оккупанты – 29 ракет и 15 дронов.

Также ранее сообщалось, что помощь США еще несколько лет будет жизненно необходимой Украине. Для Украины помощь от США и партнеров является жизненно необходимой, она будет иметь решающее значение для развития собственной оборонно-промышленной базы украинцами, отметили аналитики ISW.

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