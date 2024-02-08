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"Украина пока не может выйти на границы 1991 года": политолог сказал, когда это изменится

Алёна Воронина
8 февраля 2024, 01:35
В ближайшей перспективе наше государство не имеет потенциала, чтобы военным путем вернуть себе все оккупированные территории. На это влияет ряд причин.
Максим Розумный, украинские военные
Максим Розумный отмечает, что Украина пока не может выйти на границы 1991 года/ коллаж: Главред, фото: Главред, 65 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

У Украины пока нет потенциала, чтобы выйти на границы 1991 года военным путем.

Это невозможно по крайней мере до того момента, пока в стране-агрессоре России сохраняется режим российского диктатора Владимира Путина, и он обеспечен ресурсами. Такое мнение высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду.

"Оценивая состояние украинской армии, состояние и настроения украинского общества, социальные процессы, которые у нас происходят в связи с мобилизацией, дальнейшую социально-экономическую деградацию, а также уровень западной помощи, я не вижу потенциала, который бы позволил нам военным путем выйти на границы 1991 года. По крайней мере, в ближайшей перспективе. По крайней мере до того момента, пока в России сохраняется режим Путина, и он обеспечен ресурсами", – отметил Розумный.

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Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Война в Украине

Напомним, утром в среду, 7 февраля ракетная тревога раздавалась по всей Украине, в Харькове, Николаеве, Киеве и других городах произошли взрывы. Оккупанты осуществили пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в направлении Каспийского моря.

Сообщалось, что РФ атаковала Киев десятками ракет. Уже известно о 13 пострадавших, эта цифра может увеличиваться. 10 пострадавших, в том числе беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе. Три человека пострадали в Днепровском районе – двое из них госпитализированы, одному медики оказали помощь на месте, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В Воздушных силах рассказали, что РФ ударила по Украине 44 ракетами и 20 дронами – сбить удалось не всё. Удалось сбить 44 воздушные цели, которые запускали оккупанты – 29 ракет и 15 дронов.

Также ранее сообщалось, что помощь США еще несколько лет будет жизненно необходимой Украине. Для Украины помощь от США и партнеров является жизненно необходимой, она будет иметь решающее значение для развития собственной оборонно-промышленной базы украинцами, отметили аналитики ISW.

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война в Украине вторжение России Максим Розумный
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