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Американский генерал назвал возможную следующую цель России в Украине

РФ будет принимать решение относительно действий в Украине после оценки ситуации внутри украинского государства, полагает генерал.

3 июля 2020, 14:40
Ходжес предупредил, что новой целью РФ в Украине может быть Одесса – Украина Россия новости
Новой целью РФ в Украине может быть Одесса, предупредил Бен Ходжес / Reuters

Американский генерал-лейтенант, экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что следующей целью Российской Федерации в Украине может быть Одесса.

РФ будет принимать решения, основываясь на оценке того, что происходит внутри украинского государства, рассказал эксперт в интервью LB.ua.

По его словам, частью расчета будет единство Кабмина, готовность и способность армии проводить ответные действия.

"Когда я смотрю на карту Украины, конкретно на Черноморский регион, то вижу, что ключевая цель здесь для России – это, конечно же, дамба в Новокаховке (Херсонская область)", – сказал собеседник.

Ходжес добавил, что, если российские войска будут контролировать эту часть Украины, то им будет рукой подать до Одессы.

"Плюс не забывайте, что российский флот всегда блокирует прилегающее к Одессе пространство, когда начинает проводить огневые учения. Тем не менее, все это не означает, что Россия возьмет и все проведет в одночасье, сразу. Возможно, Одесса – это следующий шаг", – заявил генерал.

Эксперт добавил, что он бы очень внимательно следил за российскими военными учениями Кавказ-2020 (запланированы на сентябрь).

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж говорил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, в перспективе планирует захватить Херсонщину, но в ближайшее время – вряд ли.

Бен Ходжес цель Кавказ-2020 новости России
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