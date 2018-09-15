Эксперт назвал скрытую цель России по Украине

15 сентября 2018, 09:44

Москва рассматривает все постсоветское пространство как зону своих привилегированных интересов, отметил аналитик.

Эксперт сказал, что подспудная цель властей России — развал и деградация государственности Украины
Подспудная цель властей России — развал и деградация государственности Украины, сказал эксперт / Reuters

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков считает, что подспудной (скрытой, неявной) целью властей Российской Федерации является развал и деградация украинской государственности.

Действия РФ сориентированы на внутренний раскол нашей страны, рассказал эксперт в интервью "Апострофу".

"… цель России — не просто имплантировать в Украину ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.). Речь идет о дестабилизации и развале украинской государственности в целом", — отметил собеседник.

По его словам, "в глобальном плане Украина рассматривается Кремлем в лучшем случае как подчиненный сателлит, некая провинция Российской империи". "Не случайно внешняя политика Москвы сориентирована на так называемую зону особых интересов. Она рассматривает все постсоветское пространство как зону своих привилегированных интересов, которая находится под контролем Российской Федерации", — добавил Пашков.

"... Понятно, к чему это может привести. Развал и деградация украинской государственности — это подспудная цель и задача нынешней российской власти. Заявления о братстве и партнерстве выглядят как циничное издевательство", — сказал он.

Ранее управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман говорил "Главреду", что РФ может остановить только введение эмбарго на продажу энергоносителей и отключение от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Кремль
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:32
Кремль пошел на эскалацию: к чему нужно готовится Украине
10:28
Ничего святого: на Тернопольщине вандалы жарили шашлык на обломках церкви
10:25
Анна Седокова похвасталась идеальным прессом в стильном образе
10:09
"Сухие дни". Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на начало следующей недели Видео
09:52
Разрыв с Константинополем: у Филарета обвинили РПЦ в попытке удержать светскую власть Видео
09:44
Эксперт назвал скрытую цель России по Украине
09:28
Нормы превышены в 9 раз: в Крыму заявили о новых химических выбросах Видео
09:19
"Ненастоящие губы". Американская модель в купальнике похвасталась попой Видео
09:00
В Меджлисе рассказали о сильном избиении в Крыму голодающего украинца-политзаключенного Видео
08:40
Евро снова у психологической отметки. Назван курс валют от НБУ на понедельник Видео
08:20
Настя Каменских похвасталась снимком с кумиром
08:19
Блеф от недоимперии не прокатил: почему российские агенты стали геями мнение
08:00
В США бушевал ураган "Флоренс", есть жертвы: опубликованы фото последствий непогоды Фото Видео
07:45
День ангела Ксении-2018: поздравления и открытки Фото
07:40
Меркель обвинила Россию в создании внутренних конфликтов в постсоветских странах Видео
07:38
Сексапильная украинская телеведущая похвасталась стройной фигурой в купальнике
07:20
На Приазовье морпехи уничтожили склад боеприпасов врага — СМИ Видео
07:15
День фармацевта в Украине-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото
07:01
Путин больше "не тянет": как в Кремле мечтают о смене власти мнение
06:48
В Сеть выложили список рушащих браки мифов и заблуждений
06:36
"Смена марионеток": эксперт объяснил, как РФ использует убийство Захарченко Видео
06:12
Кто хочет секса по утрам. Ученые рассказали, как ранний интим влияет на здоровье
05:51
"Выходит замуж?": Алина Гросу всполошила фанатов фото в свадебном платье
05:29
Атака из воды. Австралийка лишилась пальцев на ноге после педикюра рыбами
05:02
"Тур "Новичок" от ГРУ". Эксперт потроллил интервью "отравителей" Скрипалей Видео
04:31
Психолог назвала причину обозления человека Видео
03:59
"Так дико". Американская модель покрасовалась в очень коротком платье Видео
03:05
Экс-генсек НАТО назвал шаги, которые приблизят Украину к членству в Альянсе
02:27
В РПЦ заявили о возможном кровопролитии в случае автокефалии УПЦ Видео
02:16
Джастин Бибер женился на дочке известного голливудского актера
01:56
"Псевдоартист". Во Львове намерены сорвать концерт Монатика
01:24
Порошенко подписал указ о повышении зарплат военным и сотрудникам полиции
00:59
В Киеве совершено покушение на судью, который ведет дела Майдана
00:24
Луценко сознался, когда уволится с поста генпрокурора
00:04
"Обнищавшая" экс-мэр Славянска Штепа отпраздновала день рождения в элитном ресторане: опубликовано видео Видео
14 сентября, пятница
23:25
60-летняя Шэрон Стоун сексуально позировала для обложки глянца: опубликовано фото Фото
22:59
"Мы в ответе за измену идеалам". Композитор раскритиковал стремление Украины к поместной церкви Видео
22:25
Обвиняемые в отравлении Скрипалей причастны к спецслужбам России - The Bellingcat
21:50
Мэрайя Кэри показала пышную грудь и стройные ноги в новом клипе: опубликовано видео Видео
21:41
Порошенко назвал Украину "историей успеха на рынках развивающихся стран"
21:18
"От ковров-самолетов". В России высмеяли слова Турчинова о тысячелетней истории украинских ВМС Видео
21:07
Лавров пригрозил Украине "катастрофой" при попытке вернуть Донбасс силой
20:55
"Никогда не отказаваться от...". В Британии столетний пенсионер поделился секретом долгой жизни
20:48
Варфоломею развязали руки: эксперты назвали последствия демарша РПЦ Видео
20:45
В Армянске объявлен режим чрезвычайной ситуации Видео
20:24
"Нелегитимное решение". В Полтаве депутаты уволили мэра и сотрудников горисполкома
20:10
Вмешательство России в выборы в США: Манафорт нанес удар по Трампу
20:00
Нужна трансплантация: у автора хитов Повалий, Билык и Могилевской нашли страшную болезнь
19:54
Манафорт хотел убедить "евреев Обамы" отказать в поддержке Тимошенко - The New York Times Видео
19:45
Белка-спортсменка и "обнимашки" ящериц. В Сеть выложили уморительные и мимимишные фото животных Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять