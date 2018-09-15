Эксперт назвал скрытую цель России по Украине

Подспудная цель властей России — развал и деградация государственности Украины, сказал эксперт / Reuters

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков считает, что подспудной (скрытой, неявной) целью властей Российской Федерации является развал и деградация украинской государственности.

Действия РФ сориентированы на внутренний раскол нашей страны, рассказал эксперт в интервью "Апострофу".

"… цель России — не просто имплантировать в Украину ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.). Речь идет о дестабилизации и развале украинской государственности в целом", — отметил собеседник.

По его словам, "в глобальном плане Украина рассматривается Кремлем в лучшем случае как подчиненный сателлит, некая провинция Российской империи". "Не случайно внешняя политика Москвы сориентирована на так называемую зону особых интересов. Она рассматривает все постсоветское пространство как зону своих привилегированных интересов, которая находится под контролем Российской Федерации", — добавил Пашков.

"... Понятно, к чему это может привести. Развал и деградация украинской государственности — это подспудная цель и задача нынешней российской власти. Заявления о братстве и партнерстве выглядят как циничное издевательство", — сказал он.

Ранее управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман говорил "Главреду", что РФ может остановить только введение эмбарго на продажу энергоносителей и отключение от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).