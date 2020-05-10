Киев запретил выезд украинцев без разрешения МИД – посольство Британии

Украинцы должны получить разрешение для выезда / Reuters

Министерство иностранных дел Украины запретило выезд своих граждан в другие страны без специального разрешения.

Как говорится в пояснении, опубликованном в Facebook посольства Великобритании в Украине, только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию страны.

При этом украинцы, у которых есть соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от МИД, а посольство берет на себя содействие в получении такого разрешения, если получит данные о запланированной поездке не позднее чем за 72 часа до запланированного вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы.

Читайте такжеВ обход карантина: заробитчане рассказали, как по-хитрому выезжают в Европу"МИД Украины может разрешать выезд украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства", - подчеркнули британские дипломаты.

Отметим, что новый порядок касается прямых перелетов в Британию, перелетов в другие страны, откуда открытое сообщения с Британией, а также выездов через наземную границу.

Добавим, что новые правила дают возможность выезда из Украины только владельцев британского Biometric residence permits. Это делает невозможным, в частности, выезд сезонных рабочих в Британию по данной процедуре.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о том, что немецкие власти подали несколько запросов по поводу приглашения на работу нескольких тысяч украинских заробитчан.