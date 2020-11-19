Украинцы оценили действия Зеленского по борьбе с эпидемией COVID-19: сколько недовольных

Поддержака действий президента не так и высока.
Деятельность президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса одобряют лишь 35% опрошенных украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группы Рейтинг.
При этом 60% из тех, кто принимал участие в опросе, заявили, что не удовлетворены действиями украинской власти.
Также опрос показал, что деятельностью главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 33%, недовольны – 48%, затруднились оценить – 18%.
Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 23%, недовольны – 60%, затруднились оценить – 18%.
Среди органов центральной власти больше всего опрошенные украинцы недовольны работой Кабинета министров (67%) и Верховной Рады (72%).
Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.
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Напомним:
- 9 ноября Владимир Зеленский сообщил, что у него диагностирован COVID-19. Президент поделился, что у него была температура 37,5.
- Позже главу государства отправили в больницу Феофания.
- Главврач больницы Игорь Семенов говорил, что Зеленский чувствует себя хорошо.
- По его словам, на лечение президента тратят в сутки столько же, сколько и на других пациентов, – 7 тысяч 800 грн (сумма может меняться в зависимости от процедур и препаратов).