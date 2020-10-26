Украинцы поддержали не все инициативы Зеленского: первые результаты опроса

Респонденты поддерживают 4 из 5 инициатив главы государства.
В понедельник, 26 октября, появились результаты ответов украинцев на опрос от президента Владимира Зеленского по результатам обработки 74% анкет. Респонденты поддерживают 4 из 5 инициатив главы государства.
Так, за пожизненные сроки для коррупционеров высказались 82,97% участников опроса. За сокращение депутатов до 300 - 89,60%. За легализацию медицинского каннабиса - 64,88%. За обращение к странам Будапештского меморандума - 74,21%, сообщает штаб Зеленского в Telegram,.
Меньше 50% респондентов поддержали создание свободной экономической зоны на Донбассе: "за" - 46,70% голосов, "против" чуть меньше - 46,48%.
Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- 16 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил оставшиеся три вопроса - они касаются количества депутатов, легализации марихуаны в Украине и Будапештского меморандума.
- Ранее президент уже поинтересовался у граждан, как они относятся к созданию на Донбассе свободной экономической зоны.
- 14 октября Владимир Зеленский раскрыл первый вопрос: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
Автор: Адриана Бубновская