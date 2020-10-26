Украинцы поддержали не все инициативы Зеленского: первые результаты опроса

Украинцы поддержали не все инициативы Зеленского / УНИАН

В понедельник, 26 октября, появились результаты ответов украинцев на опрос от президента Владимира Зеленского по результатам обработки 74% анкет. Респонденты поддерживают 4 из 5 инициатив главы государства.

Так, за пожизненные сроки для коррупционеров высказались 82,97% участников опроса. За сокращение депутатов до 300 - 89,60%. За легализацию медицинского каннабиса - 64,88%. За обращение к странам Будапештского меморандума - 74,21%, сообщает штаб Зеленского в Telegram,.

Меньше 50% респондентов поддержали создание свободной экономической зоны на Донбассе: "за" - 46,70% голосов, "против" чуть меньше - 46,48%.

Первые результаты опроса от Зеленского / t.me/ze_team2019

Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее: